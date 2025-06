Expertenantworten für den Umgang mit einem neuen Klimazeitalter

Das eForum eMallorca Experience 2025 begann gestern mit dem Ziel, sich eingehender mit der nachhaltigen Transformation zu befassen und Instrumente für "gute Entscheidungen heute" bereitzustellen, wie Paula Serra, Generaldirektorin für audiovisuelle Medien der Grup Serra, erklärte. Zwei Tage lang analysieren rund zwanzig Experten die Herausforderungen, die der Klimawandel, die Nachhaltigkeit im Energiebereich, die Transformation der Städte und das Bauwesen mit sich bringen. Als erster ergriff der Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, das Wort, um die Tagung zu eröffnen. Er verwies auf sein Engagement für eine "grüne und intelligente Stadt". Er hob die Palma Cultural Innovation Bay als Instrument hervor, um auch durch öffentlich-private Zusammenarbeit Nachhaltigkeit zu entwickeln und die blaue Wirtschaft voranzubringen. Anschließend ergriffen die verschiedenen Experten das Wort.

María García de la Fuente

JOURNALISTIN

Die Präsidentin des Verbands der Umweltjournalisten leitete die Sitzung und warnte zuvor: "Wir leben bereits im Zeitalter des Klimawandels. Was uns überrascht hat, ist, dass wir vor zwei Jahrzehnten darüber berichtet haben und dachten, dass wir ihn nicht selbst erleben würden. Wir sind überrascht, wie schnell er gekommen ist." Angesichts dieser neuen Realität meinte De la Fuente: "Man muss informiert sein, um Entscheidungen treffen zu können." Diese Entscheidungen zum Thema Klima werden von jedem Bürger in jedem Moment getroffen, bei jedem Einkauf, bei der Entscheidung, wie man zur Arbeit fährt oder was man isst. "Man braucht wahrheitsgemäße und fundierte Informationen", und sie verteidigte die Rolle des Fachjournalismus: "Es reicht nicht, einfach irgendjemanden vor das Mikrofon zu stellen."

Álvaro Rodríguez

The Climate Reality Project

Der Vertreter der vom ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore gegründeten Organisation in Spanien begann mit harten Worten. "Es gibt keinen Plan B. Seit zwei Millionen Jahren hat die Erde keine solche CO2-Konzentration mehr gehabt, und das liegt daran, dass wir beschlossen haben, unsere Entwicklung auf die Verbrennung von Brennstoffen zu stützen. Wir schicken täglich 175 Millionen Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre", erklärte er und fügte lapidar hinzu: "Der Klimawandel ist keine Frage der Politik oder Wirtschaft, sondern der Physik." Er ging einige Daten durch: 2024 war das heißeste Jahr; der Sommer hat sich um fünf Wochen verlängert; in diesem Jahrhundert wird es eine Milliarde Klimaflüchtlinge geben, die aus unbewohnbaren Gebieten fliehen; die Temperatur des Mittelmeers verursacht Katastrophen. Er erinnerte daran, dass das Jahr 2023 das klimatische Ereignis war, das Spanien am meisten Geld gekostet hat. "Es gibt Wetterereignisse, die alles zerstören", sagte er. "Wir erleben eine globale Krise und sind uns dessen nicht bewusst." Er fordert: "Wir müssen einen Wandel vollziehen und ein neues Modell schaffen, denn es geht um unser Leben. Wir haben die Mittel, um die Emissionen zu reduzieren. Wir können als diejenigen in die Geschichte eingehen, die die Menschheit gerettet haben." Er weist darauf hin, dass wir noch Zeit haben: "In dem Moment, in dem wir aufhören, Treibhausgase auszustoßen, wird die Temperatur nicht weiter steigen, und in einigen Jahrzehnten wäre dieses CO2 wieder absorbiert worden."

Enrique Morán

PROFESSOR FÜR GEOGRAFIE AN DER UIB

Professor Enrique Morán sprach über die Gefahr der Wüstenbildung auf den Balearen, "die stille Bedrohung". Er erinnerte daran, dass der Verlust der "Lebensfähigkeit" des Bodens durch Klimaveränderungen oder menschliches Handeln nur sehr schwer rückgängig zu machen ist. Außerdem müsse das Phänomen nicht unbedingt zu einer Wüste wie der Sahara führen, sondern könne auch zu einer Verschlechterung der Fruchtbarkeit führen. Die trockene Fläche auf der Erde sei in den letzten Jahrzehnten um 70 Prozent gewachsen, was auf verschiedene Effekte zurückzuführen sei: höhere Lufttemperaturen ("je heißer, desto durstiger") und eine Verlagerung der Trockenheit von Nordafrika in Richtung Mittelmeer. Unter den menschlichen Faktoren, die dies erklären, wies er darauf hin, dass die Balearen am stärksten von städtischem und touristischem Druck betroffen sind. Insgesamt sagt er, dass die Situation auf den Inseln derzeit "bittersüß" ist. Während Menorca und der Norden Mallorcas zu einem feuchteren Klima tendieren, gibt es auf Formentera und Ibiza eine Zunahme der Trockenheit. Er wies darauf hin, dass man auf Veränderungen in der Landnutzung achten müsse, da die städtischen und forstwirtschaftlichen Flächen zunehmen. "Sie verbrauchen mehr Wasser." Ein weiterer Faktor sind die Grundwasserleiter, aus denen 75 Prozent des auf den Inseln verbrauchten Wassers stammen. Morán wies darauf hin, dass sie sich aufgrund der Verschmutzung und der intensiven Nutzung, die ihre Erholung verhindert, in einem "ziemlich schlechten Zustand" befinden. "Wir machen etwas falsch." Ein weiterer negativer Faktor ist, dass die Verfügbarkeit von Wasser im Mittelmeerraum voraussichtlich um 40 % zurückgehen wird. "Bislang trocknet der Boden noch nicht aus, aber die Modelle deuten darauf hin, dass dies in Zukunft der Fall sein wird."

Mercedes Ballesteros

CIEMAT

Die Direktorin der Energieabteilung des Zentrums für Energie-, Umwelt- und Technologieforschung (CIEMAT), Mercedes Ballesteros, sprach über die Möglichkeit einer sauberen und sicheren Energieversorgung. "Die Daten sprechen eine deutliche Sprache: Fast 50 Prozent der Energie, die wir in Spanien verbrauchen, stammt nach wie vor aus fossilen Brennstoffen", erklärte sie, wobei dieser Anteil bei der Stromerzeugung geringer ist. Ballesteros erinnerte daran, dass sowohl die von der EU verabschiedeten Vereinbarungen als auch die staatliche Gesetzgebung vorsehen, dass erneuerbare Energien bis 2030 48 % und bis 2050 100 % der Energie ausmachen müssen. Das bedeutet eine Verfünffachung der Produktion in fünfzehn Jahren. "Es ist auch eine wirtschaftliche Frage. Es ist die günstigste Art der Energieerzeugung und verringert unsere Abhängigkeit vom Ausland." 70 % des gesamten spanischen Handelsdefizits entfallen auf den Kauf von Energie. Zu den erneuerbaren Energien fügte er weitere Möglichkeiten hinzu: Biokraftstoffe oder Wasserstoff. "Spanien ist gut positioniert, braucht aber wirksame politische Maßnahmen, und damit Investitionen getätigt werden, muss Sicherheit herrschen." Außerdem fordert er, dass die Verwaltung "eine Führungsrolle übernehmen muss, nicht nur gegenüber Unternehmen, sondern auch gegenüber Verbrauchern".

Mario Picazo

METEOROLOGE

"Wir müssen unsere Lebensweise anpassen." Der Meteorologe und Universitätsprofessor Mario Picazo sprach über die Beweise für den Klimawandel und Innovationen zu dessen Bekämpfung. "Wir müssen uns anpassen, weil wir Leben retten und Volkswirtschaften retten wollen." Picazo beschrieb auch die Veränderungen und Gefahren. "Wir haben bereits jetzt extrem hohe Wassertemperaturen im Mittelmeer, die zwischen drei und fünf Grad über dem Durchschnitt liegen. Es ist das Meer, das sich weltweit am stärksten erwärmt", sagte er. "Die Sommer werden immer schwerer zu ertragen sein, und es gibt immer mehr Reisende. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern. Ich sage das, damit sich der Tourismussektor anpasst." Über die Maßnahmen zur Anpassung an den Wandel hinaus glaubt Picazo jedoch, dass der Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Abschwächung seiner Auswirkungen liegen muss. "Wir haben keine Jahre Zeit, wir können nicht warten." Er legte den Schwerpunkt auf die Energiepolitik, die Mobilität und die Städte, in denen immer mehr Menschen leben. "Wir können sie ganz anders gestalten." Picazo brachte die letzte mögliche Karte ins Spiel: Geoengineering. Der Versuch, das Klima zu verändern. "Vor Jahren war das noch Science-Fiction, aber jetzt ist es Realität." Als Beispiele nannte er Experimente, damit Wolken die Sonne stärker reflektieren, und Techniken, um CO2 und andere Gase abzuscheiden. Ein weiterer Aspekt, auf den er einging, ist die Digitalisierung, die einerseits ein Verbündeter bei der Reduzierung des umweltschädlichen Verbrauchs sein könnte, aber auch eine Kehrseite hat: "Wir alle wollen KI, aber der Energieverbrauch ist enorm." Der andere Aspekt: "Wir müssen einen Weg finden, weniger Rohstoffe zu verbrauchen. Sie sind nicht unendlich, aber sonst schaffen wir es nicht", schloss er.

Diego Viu

GENERALDIREKTOR FÜR ENERGIE

"Wir machen es falsch." Der Generaldirektor für Energie der Regionalregierung, Diego Viu, machte deutlich, dass die Balearen ihre Ziele für die Durchdringung mit erneuerbaren Energien verfehlt haben. "Es gibt ein grundlegendes Problem, nämlich das Bewusstsein für das Gebiet. Es gibt Bewegungen, die sich gegen alles positioniert haben", sagte er in Bezug auf den Widerstand, den die Eröffnung von Solarkraftwerken auf den Inseln hervorruft. "Wir brauchen 4.500 Megawatt und haben 400 plus 300 für den Eigenverbrauch." Nach dieser Berechnung müssten in den nächsten Jahrzehnten 3.150 Hektar genutzt werden. "Das ist weniger als ein Prozent der Fläche Mallorcas. Sind wir nicht in der Lage, uns darauf zu einigen, wo?", fragte er.

Damià Gomis

Professor an der UIB

Der Direktor des Interdisziplinären Labors für Klimawandel der UIB, Damià Gomis, nahm an der Podiumsdiskussion teil, die auf die Vorträge folgte. Er erinnerte daran, dass auf den Balearen der Großteil der Emissionen aus dem Verkehr stammt. "Wir müssen unseren Bedarf und unsere Begierden reduzieren. Auch wir sind Touristen", betonte er. Er kritisierte, dass die aktuellen Pläne der Regierung die Emissionen aus dem Luft- und Seeverkehr nicht berücksichtigen. "Das ist Selbstbetrug", und er erinnerte daran, dass die Vorbehalte gegenüber Solaranlagen darauf zurückzuführen sind, dass "das Gebiet auf den Balearen viele Angriffe erlitten hat. Ohne all das würde es nicht als Spekulation angesehen werden".