Der Wohlstand der Städte wird davon abhängen, dass sie grün und nachhaltig sind

Die zweite (nachmittägliche) Sitzung des eForums, die von Ana González, Vertreterin von Empresas por la Movilidad Sostenible (Unternehmen für nachhaltige Mobilität), vorgestellt und moderiert wurde, trug den Titel "Städtische Innovation. Technologien für grünere und effizientere Städte" und umfasste den spezifischen Block "Lebendige Häfen, prosperierende Städte: Hafenmanagement und menschliches Wohlergehen", der eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Pep Verger, Direktor von El Económico, beinhaltete.

Ana González

UNTERNEHMEN FÜR NACHHALTIGE MOBILITÄT

In ihrer Einführung zur zweiten Sitzung wies González darauf hin, dass "Städte für 70 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind und dieser Anteil weiter zunimmt, sie aber als Teil des Problems auch Teil der Lösung sein müssen." González betonte "drei Achsen für das Ziel grünerer und effizienterer Städte: nachhaltige Mobilität als Hebel für den Wandel, mit der Wiederherstellung von Freiräumen für die Bürger, sauberen öffentlichen Verkehrsmitteln und der Förderung der Fahrradnutzung; zweitens die Stadt als intelligentes Ökosystem; und drittens, bedenken Sie, dass es keine Nachhaltigkeit ohne Inklusion und Teilhabe gibt, mit sozialer Mobilität für die Schwächsten. Diese grünere, effizientere und nachhaltigere Stadt wird zu einer besseren öffentlichen Gesundheit führen, und dies erfordert Verpflichtungen, die wir alle gemeinsam erfüllen müssen."

Rafel Jordà

CEO von OPEN COSMOS

Jordà sprach über das Open Cosmos-Projekt zum Bau des ersten balearischen Satelliten: "Wir entwerfen, fertigen und betreiben Satelliten, um die Welt durch Messungen zu verstehen. Wir sind das am schnellsten wachsende Raumfahrtunternehmen in Europa und das einzige, dessen gesamter Start erfolgreich war. Wir streben danach, die Technologie durch öffentlich-private Zusammenarbeit so weit wie möglich zu demokratisieren, um kleine, relativ kostengünstige Satelliten zu betreiben, die stets der Gesellschaft dienen. Diese Satelliten können uns Informationen und Daten zu Mobilität, Land- und Meeresnutzung, Wasserressourcenmanagement, Vorhersage extremer Temperaturen, Küstendynamik, Brandverhütung, -erkennung und -löschung, Naturkatastrophenmanagement und den Dekarbonisierungsprozessen selbst liefern, um sicherzustellen, dass die Entscheidungsträger so effizient und strategisch wie möglich entscheiden."

Elena Goicolea

ARCHITEKTUREXPERTIN FÜR NACHHALTIGKEIT

Goicolea begann ihre Präsentation mit der Betonung, dass "eine grüne und nachhaltige Stadt gleichbedeutend mit einer prosperierenden Stadt ist. Es muss kein schmerzhafter Prozess sein. Zu den Lösungen gehören die Reduzierung des Privatverkehrs, die Renaturierung mit mehr Schatten und durchlässigen Böden zur Wasseraufnahme, blaue Maßnahmen mit erhöhter Wasserverfügbarkeit durch Brunnen oder Badebereiche, die Erleichterung der 15-Minuten-Stadt, die Renovierung von Wohnungen und die Schaffung von Klimaschutzhütten. All dies führt zu einer Verbesserung der allgemeinen Gesundheit. Und mit einer 15-Minuten-Stadt verbessern wir das soziale Gefüge, fördern aktivere Gewohnheiten und reduzieren die unnötige Nutzung von Privatfahrzeugen. Eine grüne und nachhaltige Stadt ist eine Gelegenheit, Pionierarbeit zu leisten, aber auch eine dringende Notwendigkeit, immer mit Beteiligung und koordinierten Maßnahmen."

Mateu Oliver

DEKAN DES OFFIZIELLEN KOLLEGIUMS DER INDUSTRIEINGENIEURE

Oliver sprach über effizientes Bauen durch industrialisierte Bauweise, ohne dabei die Wohnungsnot zu vernachlässigen, die nicht durch jährliche Neubauten behoben werden könne. Oliver erklärte, dass "industrialisiertes Bauen den Materialverbrauch und den Arbeitsaufwand reduziert. Außerdem werden die Emissionen aus dem Bau selbst und der Nutzung sowie der Energieverbrauch reduziert." Die Rolle der Wirtschaftsingenieure umfasse die Führung im modularen Design, die Integration neuer Technologien und ein effizientes Prozessmanagement. Ein industrialisiertes Bauen könne in weniger als zehn Monaten das leisten, was ein konventionelles in zwei Jahren leistet. Industrialisiertes Bauen erfordere eine Modernisierung der Gesetzgebung, vereinfachte Verwaltungsverfahren und eine finanzielle Anpassung an spezifische Hypotheken, die günstiger wären.

Carlos Carmona

QWELLO-ENTWICKLUNGSDIREKTOR

Qwello ist ein Unternehmen, das Regierungen und Unternehmen darüber informiert, wie sie ein Ladenetz für Elektrofahrzeuge fördern können. Carmona erklärte: "In diesem Bereich gibt es noch viel zu tun. Der Prozess ist nicht kompliziert, aber man muss mutig sein. Der Fuhrpark der Balearen ist überdurchschnittlich alt, daher erfordert die zukünftige Verbreitung von Elektrofahrzeugen eine stärkere Ladeinfrastruktur. Klar ist: Wer auf Elektro umsteigt, wird nicht zum Verbrenner zurückkehren, und wir müssen die Elektrifizierung von Mietwagen intensivieren. Wir unterstützen Gemeinden in der Anfangsphase des Aufbaus eines Ladenetzes mit Studien zur Bevölkerungs- und Verkehrsdichte sowie zur Energieverfügbarkeit. Wir wollen in nachhaltige Mobilität investieren und Elektrofahrzeuge auf den Balearen demokratisieren."

Pep Lluís Cobos

Direktor für umfassendes Management bei Melchor Mascaró

Cobos erklärte: "Melchor Mascaró widmet sich nicht nur dem Bauwesen, sondern auch der Garten- und Landschaftsgestaltung sowie der Abfallwirtschaft. Wir verbessern die Trennung von Regenwasser in Wassernetzen und der Hafeninfrastruktur im Falle von Stürmen. Außerdem reduzieren wir den Betonverbrauch speziell bei Hafenprojekten um 30–35 %, wodurch der LKW-Verkehr abnimmt. Wir verwenden auch Sandabfälle, die wir zerkleinern und aufbereiten, um neue Straßenbeläge herzustellen. All dies geschieht mit dem Ziel der Kreislaufwirtschaft, der Reduzierung der Auswirkungen und der Maximierung des Nutzens. Wir sind mit unterschiedlichen Standards für die Zertifizierung von Nachhaltigkeit und übermäßiger Bürokratie konfrontiert."

Carme Alomar

Kollegium der Umweltwissenschalftler

Die Präsidentin des Umweltverbands der Balearen sprach über Kunststoffe und neu auftretende Schadstoffe in der Meeresumwelt: "In wissenschaftlichen Einrichtungen wenden wir naturbasierte Lösungen an, wie zum Beispiel Muscheln im Hafen von Palma, um Schadstoffe zu filtern. Wir verwenden aber auch Sensoren und überwachen Parameter, um zu überprüfen, wie sich städtische Aktivitäten auf die Meeresumwelt auswirken. Für Nachhaltigkeit müssen wir das Bewusstsein schärfen, zusammenarbeiten und investieren, um voranzukommen."

José Manuel Pagès

INTERNATIONALER VERBAND DER STÄDTE UND HÄFEN (IAVP)

Der Direktor der AIVP 2030 Agenda erklärte: "Der 1988 gegründete Verband hat 190 Mitglieder aus 50 Ländern, die Hafenbehörden, Kommunen, Regionen, Unternehmen und Universitäten vertreten. Die Prioritäten haben sich verschoben: Von wirtschaftlichen Ergebnissen und ihrer Funktion als Logistikzentren konzentrieren sich die Häfen nun auch auf Umweltschutz und sozialen Wert sowie auf ihre Rolle als Zentren der lokalen und regionalen Wertschöpfung. An der Schnittstelle zwischen Hafen und Stadt und in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden verändert sich die Hafennutzung hin zu einer städtischen Nutzung. Die blaue Wirtschaft sowie Forschungs- und Innovationszentren werden gefördert. Sie erleichtern den Bürgern den Zugang zum Wasser, renaturieren die Umwelt und ermöglichen sogar das Schwimmen. Zudem werden vielfältige Aktivitäten und Räume gefördert: Sport, Grün- und Schattenbereiche, Zugang zur Strandpromenade, Wege für Fußgänger und Radfahrer sowie Erläuterungen zu maritimen Aktivitäten. Der Hafen muss eine kohärente Identität erhalten, die jedoch in die Stadt integriert ist, mit der öffentlichen Wiederherstellung von Räumen und der Beteiligung der Bürger."

Javier Sanz

PRÄSIDENT DER HAFENBEHÖRDE DER BALEAREN

Sanz erläuterte den Sanierungsplan für den Hafen von Palma, der in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden soll, und hob dessen wichtigste Prioritäten hervor: "Exzellenz bei Mobilitätsdiensten, Integration zwischen Hafen und Stadt, Engagement für einen innovativen und intelligenten Hafen, Führung in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit und Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung." Sanz hob hervor: "Das Club de Mar-Projekt ist mit 90 Millionen Euro das größte privat finanzierte Projekt im öffentlichen Raum in Spanien und wird nach dem Sommer eröffnet. Darüber hinaus haben wir den Passeig Marítim umgestaltet. Das ist eine öffentliche Investition von 50 Millionen Euro auf einer 3,5 Kilometer langen Strecke, um diese Route zugänglicher und nachhaltiger, komfortabler, sicherer und sauberer zu machen und damit den Menschen einen Nutzen zu bringen."

Antoni Ginard

Direktor der Hafenbehörde der Balearen

Bei dieser Neuorganisation der Nutzung des Hafens von Palma erläuterte Ginard die Maßnahmen an der Moll Vell, "wo der Kultur mit dem Museu Marítim de Mallorca, der Bildung mit dem dualen Berufsbildungszentrum für Nautik und Fischerei, der Innovation im nautischen Reparaturgewerbe, dem größten im Mittelmeerraum, der Forschung mit dem Meereszentrum, das aus dem Küstenbeobachtungssystem und dem Ozeanografischen Zentrum besteht, dem Kulturerbe mit dem Passeig de la Riba und dem historischen Leuchtturm sowie Sport, Freizeit und Erholung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird."

Bernat Nadal

Dekan des offiziellen Architektenkollegiums

Nadal appellierte an "eine Einigung zwischen den Verwaltungen, da der Hafen die gesamte Stadt betrifft. Das Palma-Projekt ist spannend, da es die Beziehung der Stadt zum Meer verbessern wird, aber immer auf der Grundlage städtebaulicher Kriterien. Wir müssen einen Konsens anstreben und ihn langfristig aufrechterhalten."

Angel Matías Charro

VIZE-Dekan des OFFIZIELLEN Kollegiums der Wege- und Hafeningenieure

Charro kommentierte, dass "Erreichbarkeit und Mobilität eine Herausforderung für die Neugestaltung des Hafens von Palma darstellen, da dieser stark vom Tourismus und Wassersport beeinflusst wird. Wir müssen die Ströme erkennen und darauf reagieren, aber die Bürger müssen ihren Hafen auch genießen können. Hafen und Stadt müssen durchlässig sein, da ersterer nicht nur Nutzer, sondern auch Besucher hat, sodass Flächen außerhalb der traditionellen Hafennutzungen zurückgewonnen werden müssen. „Der Umbau wird mit Sicherheit ein Erfolg, denn es gibt ein gutes Technikerteam und einen Fahrplan."