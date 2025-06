Der Fortbestand der Kulturlandschaft der Serra hängt von ihrer Rentabilität ab

"Allzu oft wurde es übersehen oder sogar vergessen, aber das kulturelle und landschaftliche Erbe der Serra de Tramuntana ist etwas Lebendiges, und es gilt, es zu bewahren", erklärte Paquita Marí, Direktorin des Setmanari de Sóller, während der zweiten Nachmittagssitzung des eForum eMallorca Experience am Dienstag.

Die Journalistin von Ultima Hora moderierte eine Podiumsdiskussion, die sich mit der Herausforderung befasste, die Erhaltung und Bewirtschaftung dieses Naturgebiets, das vor 14 Jahren von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, weiter zu vertiefen. All dies wurde bei dieser Veranstaltung diskutiert, an der mehrere Personen teilnahmen, die direkt für die Erhaltung dieses Gebiets verantwortlich sind.

Antoni Fuster

Inselrat für Präsidentschaft

"Es handelt sich nicht um ein unantastbares Naturgebiet, denn es ist ein lebendiger Ort, an dem Mensch und Natur seit Jahrhunderten harmonisch zusammenleben", erinnerte er in seiner Rede, in der er sagte, dass die Verantwortung für die internationale Anerkennung bei den Institutionen, den Bewohnern der Serra und den Besuchern liege. "Wir müssen das Erbe unserer Großeltern respektieren, aber auch dafür sorgen, dass die Tramuntana in der Gegenwart aktiv und produktiv bleibt, damit sie in Zukunft für unsere Enkelkinder in gutem Zustand ist", verteidigte er. Um dies zu gewährleisten, verteidigte Fuster die Rolle der Inselverwaltung Serra de Tramuntana, die 2023 gegründet wurde, um das größte Budget für Beihilfen zu kanalisieren, die die wirtschaftliche Lebensfähigkeit des Kulturraums ermöglichen. Das Gütesiegel, das den Namen dieser Bergregion trägt, ist von entscheidender Bedeutung, weil es "uns ermöglicht, die Produktion anzukurbeln und Produkte zu bewerben", die in der Serra hergestellt werden und aufgrund der Orografie schwieriger herzustellen sind und weniger wettbewerbsfähig sind. Die Qualität macht sie jedoch attraktiver. Mittlerweile sind bereits 24 Unternehmen beigetreten, sechs weitere beantragen ihre Aufnahme. "Wir Verbraucher sind dafür verantwortlich, diesen Kreis zu schließen", sagte er. Der Minister erinnerte daran, dass der Entwurf des Gesetzes über die Serra de Tramuntana derzeit fertiggestellt wird, das mit möglichst großem Konsens verabschiedet werden soll, damit es Bestand hat. Es wird die Bürokratie vereinfachen, um den Bewohnern und denjenigen, die auf den Höfen arbeiten, das Leben zu erleichtern, sowie eine stabile Finanzierung zu gewährleisten und auf die Wiederherstellung des Kulturerbes und der Anbauflächen zu setzen, die der Erklärung zum Kulturgebiet Sinn verleihen.

Antoni Solivellas

Inselvorsteher der Serra

Als die UNESCO die Erklärung verabschiedete, war er Bürgermeister von Escorca und erinnerte daran, dass diese Ernennung damals als eine Maßnahme verkauft wurde, um hochwertigen Tourismus anzuziehen. Die größte Sorge war damals, welche Verbote gelten würden, da die Umweltgesetzgebung immer im Vordergrund stand und "der menschliche Faktor vergessen wurde". Solivellas war der Ansicht, dass es ein starkes Engagement für die Wiederherstellung von Olivenhainen und anderen traditionellen Kulturen gibt. Er hielt es auch für sinnvoll, die Zufahrt für Fahrzeuge an einigen Stellen, wie beispielsweise am Cap de Formentor, zu regeln. "Aber solche Entscheidungen haben Konsequenzen, die andere Probleme mit sich bringen, die gelöst werden müssen, wie beispielsweise die Abschaffung der Maut in Sóller, die zu mehr Verkehr und Ausflügen nach La Calobra geführt hat, die nun durch den Tunnel führen. „Jede Änderung muss sehr gut analysiert werden", erklärte er.

Bartomeu Deyà

Icomos-Tourismusausschuss

Er ist in der Serra geboren und lebt dort. Nachdem er viel gereist ist, „kann ich sagen, dass die Landschaft der Marjades einen Wert hat, der nicht ausreichend gewürdigt wird, obwohl sie etwas Einzigartiges ist, das ohne Maschinen geschaffen wurde. Wenn es sie nur in einem sehr kleinen Gebiet gäbe, wären sie eingezäunt und geschützt”, erklärte der Vizepräsident des Ausschusses. "Die Kulturlandschaft ist dynamisch, und um sie zu erhalten, müssen die Werte der Authentizität und Integrität gewahrt bleiben", verteidigte Deyà. In diesem Sinne erklärte er, dass das Zugehörigkeitsgefühl, das die Serra bei der lokalen Gemeinschaft hervorruft, aufgrund ihrer Erklärung im Grunde genommen aufgrund ihrer großen Bedeutung auch der gesamten Menschheit gehört.

Lluís Vallcaneras

Geschäftsführer des Konsortiums der Serra

"Die Umweltgesetzgebung hat einen Vorsprung von Jahren, und wir wissen genau, was man tun darf und was nicht. Eine Trockenmauer einzureißen bedeutet jedoch nicht nur, dass Steine herunterfallen, sondern dass geschütztes Kulturerbe zerstört wird", kritisierte er die romantische Vorstellung von der Tramuntana als unberührtem Naturraum. "Die Serra ist nicht wild, sie ist vollständig vom Menschen geprägt. Es gibt Mauern bis zu den Gipfeln. Was wir heute sehen, ist nicht nur das Werk der Natur, sondern auch das des Menschen. Und in all dem muss der Tourismus Teil der Lösung sein. Er darf nicht verteufelt werden, sondern wir müssen ihn gut managen, damit er ein Gewinn ist und nicht das Gegenteil", schloss er.