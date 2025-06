Das Engagement für Nachhaltigkeit muss über theoretische Diskussionen hinausgehen

Am zweiten Tag des eForums in Palma de Mallorca wurde das Thema Nachhaltigkeit weiter vertieft, wobei der Schwerpunkt auf der kritischen Phase lag, in der sich die Tourismusbranche derzeit befindet, die sich an die Anforderungen der neuen Zeit anpassen muss.

Die vierte Sitzung der Veranstaltung mit dem Titel "Die positive Wirkung. Auf dem Weg zu einem regenerativen Modell" wurde von der Generaldirektorin für audiovisuelle Medien der Grup Serra, Paula Serra, eröffnet und von der Journalistin Alicia Mateos von Ultima Hora moderiert. Drei Vorträge und eine Podiumsdiskussion mit kommunalen Führungskräften rundeten den ersten Teil der Veranstaltung am Mittwoch ab.

Jordi Castelló

Experte für nachhaltigen Tourismus

Castelló konzentrierte sich in seinem Vortrag auf Zertifizierungen für nachhaltigen Tourismus, eine Welt mit Licht und Schatten. Nachhaltigkeit sei "ein sehr strategisches Unterfangen" für Hotels und andere Unternehmen der Branche, betonte er und warnte, dass Zertifizierungen wenig oder gar nichts nützen, wenn sie nur als Aufkleber an der Tür dienen. So hob er hervor, dass es zahlreiche Beispiele für "Unternehmen gibt, die kleine Dinge tun, aber nicht wirklich nachhaltig sind". Ebenso kritisierte er die derzeitige Flut von Zertifizierungen, deren Zahl bei über 200 liegt. "Ihr Wert hängt vom tatsächlichen Engagement ab; heute reicht es nicht mehr aus, nachhaltig zu erscheinen, man muss es auch sein", erklärte er und erinnerte daran, dass Zertifizierungen auf wissenschaftlichen Daten basieren, vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) anerkannt sein und nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigen müssen. Er führte auch einige Erfolgsbeispiele an, darunter insbesondere Iberostar Wave of Change.

Estrella Díaz

Professorin für Marketing und Marktforschung

Díaz hat einen Großteil ihrer beruflichen Arbeit darauf verwendet, kleinen Hotels und Restaurants dabei zu helfen, das Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus sowohl bei den Kunden als auch bei den Unternehmen der Branche selbst zu schärfen. Als Beispiel für regenerativen Tourismus nannte sie Reiseziele mit wegweisenden Maßnahmen in diesem Bereich, wie die Azoren, Costa Rica oder Neuseeland. Auf der anderen Seite stellte sie aktuelle Probleme und Lösungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit gegenüber, wie beispielsweise die Verschwendung von Lebensmitteln in Hotels im ersten Fall oder alle Elemente von Smart Data, mit denen Besucher in Echtzeit die Situation am Reiseziel (Strände, Parkplätze usw.) erfahren können. "Heute haben wir Verbraucher, die viel besser informiert sind und den Service kritischer beurteilen werden."

José Marcial Rodríguez

Inselrat für Tourismus

Er konzentrierte sich in seinem Vortrag auf die Umstrukturierung, die der Consell de Mallorca im Bereich Tourismus vorgenommen hat, vor allem mit der Umbenennung der Fundación Mallorca Turisme – die jetzt Fundación de Turismo Responsable de Mallorca heißt – und der Streichung des Wortes "Werbung" aus ihrer Strategie, um sich auf die Sensibilisierung zu konzentrieren. "Wir wollten uns vom Marketingbegriff 'Werbung' lösen, der in aller Munde mit "Verkaufen" gleichgesetzt wird, und wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie im Wörterbuch der RAE nach." Rodríguez erinnerte auch daran, dass es nach Abschluss des gesamten Kompetenzübertragungsprozesses eine zentrale Anlaufstelle für alle Formalitäten im Zusammenhang mit touristischen Aktivitäten gibt. "Der gesamte Tourismus ist in La Misericòrdia", betonte er, um die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Verwaltungen – über die bereits viel gepriesene öffentlich-private Zusammenarbeit hinaus – oder des Kampfes gegen illegale Angebote als Schlüsselbereiche im Engagement für Nachhaltigkeit hervorzuheben.

Joan Monjo

Bürgermeister von Santa Margalida

Monjo eröffnete die erste Podiumsdiskussion des Tages, an der Bürgermeister von Tourismusgemeinden teilnahmen und die sich mit den Problemen des Zusammenlebens zwischen Touristen und Einwohnern befasste. Der Bürgermeister von Margalida lehnte Probleme der Überlastung in den touristischen Zentren von Santa Margalida ab und konzentrierte sich in seiner Rede auf Themen wie Hausbesetzer in Hotels, die sich im Umbau befinden, Personalmangel – "es gibt Restaurants, die deswegen ein oder zwei Tage schließen müssen, Geschäfte, die ich in der Saison noch nie geschlossen gesehen habe" – oder den Finanzierungsbedarf, um die kommunale Infrastruktur in gutem Zustand zu halten. Außerdem appellierte er an die überkommunalen Verwaltungen – im Wesentlichen die spanische Regierung und die Regierung der Balearen –, den Problemen des Sandmangels an den Stränden der Bucht von Alcúdia Einhalt zu gebieten.

Juan Antonio Amengual

Bürgermeister von Calvià

hnlich äußerte sich der Bürgermeister von Calvià, der darauf hinwies, dass die Probleme der Überfüllung in den touristischen Zentren der Gemeinde "punktuell" seien – wie es beispielsweise diese Woche im Rahmen einer Großveranstaltung wie Mallorca Live der Fall sein könnte – und vor allem auf eine unzureichende Infrastruktur angesichts des touristischen und demografischen Wachstums zurückzuführen seien. In Bezug auf die kommunalen Initiativen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Tourismus erwähnte Amengual die intelligenten Bojen zur Umweltüberwachung, die Videokameras an den Stränden oder die interaktiven Tafeln, über die die Nutzer genaue und aktuelle Informationen über bestimmte Sehenswürdigkeiten, Strände, Parkplätze usw. erhalten können. Er würdigte auch die gesamte Arbeit zur Förderung der Saisonentzerrung, die zu einer höheren Aktivität in den Monaten der Nebensaison geführt hat. Darüber hinaus verteidigte Amengual vehement den Tourismus und sprach sich gegen allzu ehrgeizige Versuche der wirtschaftlichen Diversifizierung aus. "Wir leben hier vom Tourismus und werden auch weiterhin davon leben: Auf Mallorca werden wir niemals ein Silicon Valley haben."

Mireia Ferrer

Bürgermeisterin von Capdepera

Ferrer bezeichnete das illegale Tourismusangebot als eines der großen Probleme der Balearen, das in vielen Gemeinden, darunter auch Capdepera, offensichtlich ist. Dies habe nicht nur zu einem Problem des Zusammenlebens aufgrund der massiven Touristenströme geführt, sondern auch Auswirkungen auf die Wohnungsproblematik, da die Immobilienpreise unaufhaltsam steigen. "Wenn der Gabellí kein eigenes Haus hat, hat er es sehr schwer, da die Mieten in der Gemeinde unerschwinglich sind." Andererseits sprach sie sich für Strategien zur Saisonentzerrung aus, wie die Förderung von Sportaktivitäten, die "auf die Monate außerhalb der Hochsaison ausgerichtet sind und über das Angebot von Sonne und Strand hinausgehen".

Martí March

Bürgermeister von Pollença

"Was wir erleben, ist ein Lernprozess durch Schock, nicht durch Vorausschau." Der Bürgermeister von Pollença äußerte sich besonders kritisch gegenüber theoretischen Diskursen über Nachhaltigkeit, die genau dort enden, wo sie beginnen, ohne Anwendungen oder wirksame Maßnahmen, die einen echten Wandel fördern. "Wir müssen von Worten zu Taten übergehen, und dafür braucht es einen großen politischen Pakt, der in dieser Legislaturperiode nicht zustande kommen wird, davon bin ich überzeugt." Mit dieser Aussage ließ March seinen Mangel an Vertrauen in den von der Regierung von Marga Prohens vorangetriebenen Pacte per la Sostenibilitat (Pakt für Nachhaltigkeit) durchblicken. Außerdem forderte er, dass die Zugangsbeschränkungen für Formentor von April bis Oktober verlängert werden (derzeit gelten sie nur von Juni bis Oktober), und sprach das Problem der unkontrollierten Freizeitschifffahrt in der Bucht von Pollença an. March vermied es nicht, auf die Ferienvermietung einzugehen, da er Bürgermeister einer Gemeinde ist, in der dieses Segment der Beherbergung zwei Drittel der 18.000 Touristenplätze ausmacht. March interpretierte dieses Phänomen zweideutig, indem er darauf hinwies, dass "es zwar zu einer Sozialisierung des Tourismus geführt hat, aber auch dazu beigetragen hat, eine übermäßig rentenorientierte Gesellschaft zu schaffen".

Juan Luis González

Erster stellvertretender Bürgermeister von Alcúdia

González beklagte sich über das Gewirr von Vorschriften auf überkommunaler Ebene – auf Insel-, Regional-, Staats- und europäischer Ebene –, mit denen die Gemeinden konfrontiert sind, wenn sie Initiativen im Bereich des Tourismus vorantreiben wollen. "Die Vorschriften werden zu einem bürokratischen Sumpf, gegen den wir als Gemeinden nichts ausrichten können, wodurch sich das Problem verfestigt". Als Gemeinderat für Finanzen und Wirtschaftsförderung beklagte er sich außerdem über einige negative Begleiterscheinungen des touristischen Erfolgs, wie den Personalmangel oder den allgemeinen Preisanstieg, insbesondere bei den Schulbuskosten, für die die Gemeinde in diesem Jahr 280.000 Euro bereitstellen musste.