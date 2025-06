Achte Ausgabe des Wirtschaftsforums "Neu Denken" auf Mallorca eröffnet

Im stilvollen Ambiente der Terrasse des Castillo Hotel Son Vida ist am Donnerstagabend das Wirtschaftsforum "Neu Denken" feierlich eröffnet worden. Gastgeberin Sabine Christiansen und Initiator Willi Plattes begrüßten zahlreiche prominente Gäste zum informellen Welcome & Get Together – mit viel Raum für Begegnung, Austausch und erste Impulse.

Unter den Anwesenden: Vertreter aus Wirtschaft und Politik, Show, Gesellschaft, Sport und Kultur; darunter der deutsche Konsul auf Mallorca Wolfgang Engstler, die Schweizer Konsulin Mirtha Erhart-Zimmerli, FDP-Legende Wolfgang Kubicki, TV-Makler Marcel Remus, der mallorquinisch vernetzte Immobilienunternehmer Hans Lenz (Engel & Völkers) und viele mehr. Wolfgang Kubicki (l.) mit Ehefrau Annette Marberth-Kubicki und Anwalt Thomas Schulz. Foto: cze Ein inhaltlicher Höhepunkt des Abends war die Präsentation der Stiftung Laureus Sports for Good durch Boris Becker, begleitet von einer exklusiven Benefiz-Kunstauktion mit Werken seines Sohnes Noah Becker. Auch Tennisprofi Dominic Thiem und Tischfußball-Weltmeister Chris Marks mischten sich unter die Gäste – Letzterer stellte sich sogar spontanen Live-Duellen am Kickertisch. Boris Becker mit Sohn Noah Becker. Foto: Veranstalter Hauptprogramm beginnt an diesem Freitag An diesem Freitag dann beginnt das inhaltliche "Großreinemachen": Rund 60 Redner und Rednerinnen aus Wirtschaft, Politik, Sicherheit und Medien diskutieren über Europas Zukunft – von Bürokratieabbau über Cybersicherheit bis hin zu geopolitischen Verwerfungen im Zeichen eines neuen (alten) US-Präsidenten. Konsukl Wolfgang Engstler mit Ehefrau Elisabeth (l.) und seiner Schweizer Kollegin Mirtha Erhart-Zimmerli. Foto: cze Die Münchner Sicherheitskonferenz, erstmals Partner des Forums, kuratiert zwei hochkarätig besetzte Panels zur transatlantischen Ordnung und europäischen Verteidigungsfähigkeit – u. a. mit Kenneth Weinstein, Thomas Enders und Generalleutnant a. D. von Sandrart. Die Abendstimmung auf der Terasse des Castillo Hotel Son Vida. Foto: cze Ein Forum zwischen Davos und MSK Das Forum, das 2025 zum achten Mal stattfindet, positioniert sich zwischen Davos und Münchner Sicherheitskonferenz – vertraulich, ideologiefrei und auf Tiefgang statt Talkshow-Niveau fokussiert. Unter Chatham House Rules entstehen hier keine Schlagzeilen – aber Netzwerke und Ideen, die über das Wochenende hinaus Wirkung entfalten sollen. Ganz nach dem Motto: vom "Neu Denken" zum "Neu Handeln".