Abschluss des Wirtschaftsforums "Neu Denken": Vom Cyberangriff zur neuen Weltordnung

Die achte Ausgabe des Wirtschaftsforums "Neu Denken", initiiert von der auf Mallorca ansässigen Plattes Group und der TV-Journalistin Sabine Christiansen, ist am Samstag in ihren dritten und letzten Tag gestartet. In zahlreichen Panels und Gesprächen wurde diskutiert, wie wirtschaftliche Transformation gelingen kann – in Unternehmen, Märkten und Köpfen.

Der Tag begann mit einem Szenario, das für viele Unternehmen bittere Realität werden könnte: Prof. Marco Gercke vom Cybercrime Research Institute Köln konfrontierte das Publikum in einer Live-Simulation mit den dramatischen Auswirkungen eines gezielten Cyberangriffs. Die Frage "Are you ready?" war dabei weniger rhetorisch gemeint als eine dringliche Aufforderung, sich auf den digitalen Ernstfall vorzubereiten.

Ökonomische Lage Deutschlands im Mittelpunkt

Im Anschluss analysierte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, im Gespräch mit Sabine Christiansen die ökonomische Lage Deutschlands. Zur Debatte stand, ob Sondervermögen ohne flankierende Strukturreformen und eine Neubewertung etwa des Mindestlohns überhaupt als Instrument eines nachhaltigen wirtschaftlichen Neustarts taugen.

Ein kurzer Auftritt von Ex-Außenminister Sigmar Gabriel leitete über zu einer industriepolitischen Debatte mit klarer Stoßrichtung. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, forderte im Gespräch mit Mercedes-Benz-Deutschlandchef Jörg Heinermann und Moderator Horst von Buttlar einen Kurswechsel – nicht gegenüber China oder den USA, sondern im eigenen Land. Planbarkeit, weniger Bürokratie, schnellere Verfahren: Ohne diese Grundlagen werde der Automobilstandort Deutschland weiter an Strahlkraft verlieren.

Wie kann (die) Transformation gelingen?

Wie Unternehmen Zukunftsfähigkeit strategisch angehen können, diskutierten Marc Lakner (Kearney), Sebastian Orbe (Blackstone) und Teresa Schawe (Kearney). Orbe sprach offen von einem "temporär nicht investierbaren" Standort Deutschland, sah aber neue, hoffnungsvolle Signale aus der Politik. Blackstone, so Orbe, suche gezielt nach Unternehmen mit starker Ausgangsposition und dem Potenzial, durch Innovation, neue Produkte und internationale Expansion weiter zu wachsen.

Schawe warnte vor einem blinden Vertrauen in Transformations-"Blaupausen": "Jedes Unternehmen ist einzigartig – Standardlösungen greifen zu kurz." Ein besonderes Augenmerk legte sie auf die oft unterschätzte Rolle der Fehlerkultur in deutschen Führungsetagen: "Offenheit für Veränderung ist da – bis das Wort 'Fehler' fällt." Transformation, so die gemeinsame Botschaft des Panels, sei vor allem eine Frage der Toleranz und der Kommunikation – und des kulturellen Reifegrads.

Vermögen mit Wirkung

Im Anschluss diskutierten drei Unternehmerinnen unter dem Titel "Vermögen mit Wirkung" über Impact Investing. Julia Kleiser (LGT Private Banking) stellte eine Studie zur sogenannten "Next Gen" vor – jener neuen Generation von Erbinnen und Erben, die ihr Vermögen mit gesellschaftlicher Wirkung verbinden wollen. "Wir sehen in den kommenden Jahren den größten Vermögenstransfer der Geschichte", so Kleiser. Die neue Generation denke weniger in Kategorien der Bewahrung als in denen der Verantwortung.

Nadja Swarovski berichtete aus der Geschichte des Familienunternehmens – und von der Herausforderung, 230 Familienmitglieder und 65 Gesellschafter über eine gemeinsame Wertebasis zusammenzuhalten. Dabei helfe eine Art "Familienverfassung", die regelmäßig aktualisiert werde. "Triple Bottom Line" – also das Gleichgewicht von ökonomischem, ökologischem und sozialem Erfolg – sei dabei ein zentrales Prinzip.

Julia Kleiser, Nadja Swarowski und Anouk Hilti-Zingg (v.l.) mit Ntv-Mann Uli Reitz. Foto: Veranstalter

Ab ins All

Ein weiteres Panel widmete sich dem Thema Weltraumtechnologie. Joachim Schoss, Unternehmer und Gründer von Scout24, stellte die Initiative EarthGuard vor. Nach einem schweren Motorradunfall im Jahr 2002, bei dem er einen Arm und ein Bein verlor, entschied er sich, Impact-Projekte zu seinem Lebensinhalt zu machen: "Ich will Wirkung erzeugen – für meine Kinder und die nächste Generation."

EarthGuard hat das Ziel, die Erde vor Bedrohungen aus dem All zu schützen, etwa durch Frühwarnsysteme im Orbit. Gleichzeitig will das Projekt zur globalen Nachhaltigkeit beitragen. Die Initiative verstehe sich, so Schoss, als Ergänzung zu bestehenden Maßnahmen wie der Emissionsreduktion. Der Klimawandel und seine Kosten – zuletzt etwa durch eine gewaltige Geröll- und Eislawine im Schweizer Ort Blatten – erforderten weiter neue Ansätze, auch wenn das Thema in den Medien derzeit ein wenig untergehe.

Geopolitische Bruchlinien schaffen Ungewissheit

Im nächsten Panel diskutierten David Knower (Cerberus Deutschland) und Martin Lück (Macro Monkey, ehemals Chefstratege DACH bei BlackRock) über die Kapitalmärkte Europas – und die Frage, ob der jüngste Rückfluss von Kapital in die Region von Dauer sein kann. Lück zeigte sich vorsichtig optimistisch, wies jedoch auf geopolitische Bruchlinien hin: etwa auf die Frage, ob wir das Ende der sogenannten Pax Americana erleben – jener von den USA geprägten internationalen Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang für relative Stabilität im Welthandel sorgte.

Diese Ordnung, so Lück, werde zunehmend von innen heraus infrage gestellt – etwa durch politische Polarisierung und Angriffe auf die eigenen Institutionen in den USA. Auch Europa müsse deshalb seine Position neu definieren.

Zum Abschluss diskutierten Christian Kern (ehemaliger Kanzler Österreichs), Svenja Hahn (EU-Parlament, ALDE) und Christoph Ahlhaus (Europäischer Mittelstandsverband), ob ein "Kerneuropa" künftig mehr Verantwortung übernehmen könne – und ob die Europäische Union aus ihrer politischen Komfortzone in ein "Neu Handeln" geführt werden sollte