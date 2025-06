Die Energy Challenge verabschiedet sich mit einem großen Finale in Llucmajor

Jede Geste zählt. "Die Umwelt zu schützen bedeutet, das Leben zu schützen." Mit diesem Satz, der von den Schülern selbst ausgesprochen wurde, feierte Llucmajor am Donnerstag den Abschluss der Energy Ariya Challenge 2024-2025, einer Bildungs- und Nachhaltigkeitsinitiative, die über Monate hinweg fast zwanzig Gemeinden auf Mallorca bereist hat und Hunderten von Schülern Workshops, Aktivitäten und Botschaften zum Umweltbewusstsein vermittelt hat. Die Plaza Mayor von S'Arenal füllte sich dank der 346 Schüler, die sich der Initiative angeschlossen hatten, mit Farbe, Ideen und Energie. Der Tag wurde zu einem großen Fest des Engagements für den Planeten.

Der Morgen begann mit der Ankunft der Fünft- und Sechstklässler der Schule S'Algar von S'Arenal, die vor 10 Uhr mit den geplanten Aktivitäten begannen. Neben den üblichen Workshops der Energy Ariya Challenge – Recycling-Schnitzeljagd, Vorträge über nachhaltige Mobilität, energieerzeugende Fahrräder oder ein kreativer Vorschlag – bereitete die Gemeindeverwaltung von Llucmajor zusammen mit den Bildungseinrichtungen ein einzigartiges Projekt vor: "Llucmajor té veu". Eine Initiative, bei der die Schüler ihre Ideen für ein sauberes und nachhaltiges Llucmajor für die Zukunft vorstellen konnten. Mit Plakaten und klaren Ideen erklärten sie alle Initiativen, die sie im Unterricht für eine grünere Gemeinde entwickelt hatten: Vorschläge für nachhaltige Parks, umweltfreundlicheren Verkehr, saubere Strände oder umweltbewusstere Gemeinden waren nur einige Beispiele. "Wir haben das Glück, eine besondere Küste zu haben, und wir müssen sie pflegen und schätzen, denn es gibt viele Menschen, die alles dafür geben würden, um sie zu haben", erklärte eine der Schülerinnen.

Auch Segel-Club und ein Umweltberatungsunternehmen beteiligt

Die Beteiligung der Gemeindeverwaltung von Llucmajor war für die Durchführung dieses Tages von entscheidender Bedeutung. Neben der Organisation dieses Vorhabens verschenkte sie wiederverwendbare Taschen an die Teilnehmer und lud den Segel-Club von S'Arenal und das Umweltberatungsunternehmen Gram ein, Aktivitäten mit den Kleinsten durchzuführen. Der erstgenannte stellte seine Segelkurse vor, während Gram pädagogische Spiele organisierte, um über Recycling zu informieren.

Die Schüler von S'Algar wurden zu Beginn von Llorenç Galmés, dem Präsidenten des Inselrates, und Xisca Lascolas, der Bürgermeisterin der Gemeinde, begleitet, die sich für die Vorschläge der Schüler interessierten und ohne zu zögern an allen geplanten Aktivitäten teilnahmen, sogar auf einem der Fahrräder: "Bei diesem Tempo komme ich in Santanyí an, ohne abzusteigen", scherzte Galmés lachend.

Im Laufe des Vormittags schlossen sich Schüler der fünften und sechsten Klasse der Schule Jaume III aus Llucmajor und der Schule Sant Bonaventura den Aktivitäten an. Die Schüler von bis zu sieben Klassen der weiterführenden Schule von Llucmajor rundeten die Aktivität ab.

Organisatoren äußerten sich zufrieden

"Wir nehmen zum dritten Mal in Folge an dieser Aktion teil, die für uns eine sichere Wahl ist, um die Umweltwerte, die wir vom Rathaus aus fördern, zu betonen", versicherte Lascolas. Präsident Galmés erklärte seinerseits, dass "es eine Priorität der Inselinstitution ist, Kindern zu helfen, zu lernen, was sie tun können, um ihre Umwelt zu schützen, und ihnen zu zeigen, dass Mallorca ein empfindliches Gebiet ist, das geschützt werden muss".

Beim Radfahren konnten die Schüler sehen, wie ein Licht angeht oder ein Handy aufgeladen wird, und so den Zusammenhang zwischen Energie und Anstrengung direkt verstehen. Sie lernten, wo sie welche Art von Abfall entsorgen müssen und wie sie sich fortbewegen können, ohne die Umwelt zu belasten. Sie stellten auch ihre Kreativität unter Beweis, indem sie das Plakat für die nächste Herausforderung in Llucmajor entwarfen, und um der Hitze zu trotzen, genossen sie einen gesunden Snack, bei dem Melone und Wassermelone die Hauptrolle spielten.

Nach Abschluss der Herausforderung und als eine der Neuheiten der diesjährigen Ausgabe erhielt jeder Schüler einen Setzling, um das individuelle Verantwortungsbewusstsein in diesem Bereich zu fördern.

Nachhaltigkeit bereits Bestandteil des Lehrplans

Während des gesamten Tages begleiteten die Lehrer die Gruppen, und viele von ihnen berichteten, wie diese praktischen Workshops das ergänzen und vertiefen, was sie bereits im Unterricht behandeln. "Zu sehen, wie die Schüler das Gelernte praktisch anwenden und wie sie sich engagieren und über ihre Umwelt nachdenken, ist für uns eine Belohnung", erklärte María González, Studiendirektorin der Schule S'Algar.

Die Gemeinderätinnen von Llucmajor, Inmaculada Pérez (Gemeindeentwicklung und Gemeindeplanung) und Maria Cristina Pomar (Bildung), wollten ebenfalls dabei sein. Pomar dankte den Einrichtungen für ihr Engagement, während Pérez betonte, dass "die neuen Generationen die Welt als ihr Zuhause betrachten und sie daher auch als solches pflegen müssen". Darüber hinaus war die Veranstaltung Teil der Feierlichkeiten, die die Gemeinde zum Weltumwelttag am 5. Juni organisiert hatte.

Die Veranstaltung wurde ermöglicht durch die Gemeindeverwaltung von Llucmajor, das Ministerium für Wirtschaft, Beschäftigung und Energie, Nissan Nigorra Baleares sowie die Zusammenarbeit mit der Stiftung Saica, TBC, Viveros Can Juanito, Agromart und Cash & Carry Rotger.

Bei strahlendem Sonnenschein und den letzten Pedaltritten verabschiedete sich Llucmajor von dieser Ausgabe der Energy Ariya Challenge mit der Gewissheit, dass es nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist, schon bei Kindern ein Umweltbewusstsein zu wecken. Die Jugendlichen sind sich sicher: Jede Geste zählt. Und wenn Umweltschutz gleichbedeutend mit Lebensschutz ist, dann hat Llucmajor gestern einen entschlossenen Schritt in Richtung einer besseren Zukunft gemacht.