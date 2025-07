Ausflug-Verbindungen fallen aus: Busfahrer-Streik auf Mallorca trifft auch Urlauber

Am Freitagmorgen, 18. Juli, hat der Streik bei den rot-gelben Überlandbussen auf Mallorca begonnen. Weil bei den Tarifverhandlungen keine Einigung erzielt werden konnte, werden rund tausend Fahrer der Tib ihre Arbeit niederlegen. Berufspendler und Urlauber sollten deshalb vor allem zu Stoßzeiten mehr Zeit einplanen. Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora wird der Streik auf den Balearen rund 100.000 Menschen treffen.

Trotz des Streiks werden die Überlandbusse auf Mallorca verkehren, allerdings werden nur 60 Prozent der Verbindungen aufrechterhalten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Linien, die zum Flughafen von Palma sowie zu Krankenhäusern führen. Wer einen Ausflug plant oder zur Arbeit muss, finden unter diesem Link die genauen Fahrpläne samt Zeiten. Zahlreiche Linien, die auch von Touristen genutzt werden, sind vom Streik betroffen.

Streik geht nächste Woche weiter

Weitere Streiks bei der Tib sind in der kommenden Woche jeweils am 21., 23. und 25. Juli geplant. Sollte dann bis zum 25. Juli keine Einigung erzielt werden, droht ein unbefristeter Ausstand. Mitten in der Hochsaison und zur Hauptreisezeit dürfte dieser für Probleme auf den Baleareninseln sorgen.

Bei der Gewerkschaft SATI, die zu dem Streik aufgerufen hat, stehen die Zeichen offenkundig auf Arbeitskampf. "Die Arbeitgeber bewegen sich nicht, unsere Geduld geht zu Ende", sagte Juan Rodríguez, Betriebsratsvorsitzender und seit 20 Jahren Busfahrer, gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Beschäftigten fordern eine Lohnerhöhung von 8,68 Prozent für 2025 sowie die Aufhebung des seit 17 Jahren eingefrorenen Dienstalterzuschlags.

Darüber hinaus verlangen sie eine Verkürzung der Arbeitszeit, bessere Pausenregelungen und Erleichterungen beim Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand. Besonders kritisiert wird der seit vier Jahrzehnten praktisch unveränderte Tarifvertrag. Die Arbeitgeber bieten hingegen lediglich eine jährliche Lohnsteigerung von 2,2 Prozent über vier Jahre an, ohne weitere Zugeständnisse zu machen.

Immer mehr Fahrgäste

Nicht nur Einheimische und Berufspendler, sondern auch Ausflügler und Urlauber nutzen die rot-gelben Überlandbusse auf Mallorca und den Nachbarinseln. Die Zahlen zeigen, dass es immer mehr Fahrgäste werden: Von Januar bis Juni nutzten 13,5 Millionen Menschen den öffentlichen Straßenverkehr, ein Anstieg von 8,2 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2024. Teilweise haben die Touristenfluten an den Tib-Haltestellen schon zu chaotischen Zuständen geführt.