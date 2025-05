Jagd auf ausländische Kennzeichen: Wann muss ich mein deutsches Fahrzeug auf Mallorca ummelden?

Wer auf Mallorca dauerhaft mit ausländischem Kennzeichen fährt, dem droht Ärger. Schon seit Jahresanfang werden fremde Fahrzeuge verstärkt kontrolliert, die Behörden haben bereits hunderte Autos belangt. Vor allem an Ausländerhotspots, wie etwa privaten Schulen, aber auch der Deutschen-Hochburg Santa Ponça im Südwesten der Insel haben die Ordnungshüter schon solche Verkehrskontrollen vollzogen. Darunter sind zweifelsohne auch viele Deutsche, die auf der Insel unerlaubt dauerhaft mit einem Kennzeichen aus der Bundesrepublik unterwegs sind.

Wann und in welchem Zeitraum muss man als Deutscher auf Mallorca sein Fahrzeug eigentlich ummelden? Wer auf der Insel als Resident gemeldet ist, muss dies binnen eines Monats tun, betont Anett Kempcke von Mallorca Auto Service. Urlaubern und Zweithausbesitzern bleibt ein wenig länger Zeit, in diesen Fällen sind es sechs Monate. Erfahrungsgemäß dauert der Ummeldeprozess allerdings nach wie vor sehr lange, so die Expertin: "Sechs Monate sollte man auf jeden Fall einplanen."

Dokumente im Auto führen

Bis die Ummeldung des Fahrzeugs bei den mallorquinischen Behörden abgeschlossen ist, kann man beispielsweise die entsprechenden Dokumente bei sich tragen. Gerät man in eine Verkehrskontrolle, kann man so vorweisen, dass der Ummeldeprozess bereits läuft. "Es besteht auch die Möglichkeit, ein sogenanntes grünes Kennzeichen, ein Übergangskennzeichen, zu beantragen", sagt Anett Kempcke vom deutschsprachigen Dienstleister Mallorca Auto Service.

Wer gerade erst nach Mallorca ausgewandert ist, kann sein mitgebrachtes Fahrzeug als Umzugsgut deklarieren und so die Zulassungssteuer einsparen. Je nach Baujahr und Art des Fahrzeuges kann diese bis zu 16 Prozent des Zeitwertes des Wagens nach Finanzamtliste betragen, erklärt Hjalmar Freitag von Freitag KFZ-Ummeldungen. Meistens sind das mehrere tausend Euro. In diesem Fall müsse man aber bestimmte Auflagen erfüllen: "Man muss ein halbes Jahr zuvor Fahrzeughalter gewesen und ein Jahr in Deutschland gemeldet gewesen sein. Auch der originale Kaufvertrag muss vorliegen."

Auch Geschäftswagen ummelden

Diese Regelungen gelten nicht nur für privat genutzte Fahrzeuge auf Mallorca, sondern auch für Geschäftswagen, betont der deutsche Dienstleister Hjalmar Freitag. Wer auf der Insel ein angemeldetes Gewerbe hat, muss seine Fahrzeuge ebenfalls unverzüglich ummelden. Dabei können die zahlreichen deutschsprachigen Dienstleister Hilfestellung leisten, sich durch den Behörden-Dschungel auf Mallorca zu arbeiten, kann herausfordernd sein.

Nicht wenige Ausländer auf Mallorca fahren dauerhaft mit den in ihren Heimatländern gemeldeten Fahrzeugen. In diesen Fällen droht aber ein Bußgeld, das in Höhe von "50 bis 150 Prozent der fälligen Steuer" reichen kann, teilte die Guardia Civil in der vergangenen Woche mit. Die Strafen können bis zur Stilllegung des Fahrzeugs reichen.