Ein Segelboot ausleihen und Mallorca vom Wasser aus entdecken

PR-Bericht

Mallorca, du wunderschöne Insel! Nichts ist schöner, als sie vom Meer aus zu entdecken und dabei hin und wieder selber im türkisblauen Wasser zu springen. Aus diesem Grund ist es absolut eine Überlegung wert, sich ein Segelboot auszuleihen und dabei die vielen kleinen Buchten, Dörfer und Städte von Mallorca zu besuchen.

Noch nicht ganz überzeugt? Hier erfährt man alles zum Thema Segelrevier Mallorca und was man bei der Segeltour auf keinen Fall auslassen sollte. Außerdem werden hier nochmal die Vorteile aufgeführt, weshalb es sich lohnt auf Mallorca eine Yachtcharter zu mieten.

Segelrevier Mallorca – Darum lohnt es sich Mallorca mit einem Boot zu entdecken

Nicht ohne Grund zählt Mallorca zu dem beliebtesten Reiseziel sowie auch zur absoluten Lieblingsinsel der deutschen Urlauber. Oftmals bucht man sich hier ein Hotel oder eine Ferienwohnung am Meer und entdeckt die Insel mit einem Mietwagen. Doch was wäre, wenn man eine Segelyacht chartern würde und die Insel vom Wasser aus entdeckt? Dies wäre nicht nur ein Traum vieler Menschen, sondern auch ein einmaliges Abenteuer entlang der schönen Küste. Da es viele mediterrane Dörfer mit Häfen und auch karibikähnliche Buchten gibt, die sich mit einem Segelboot super erreichen lassen, kann man diesen Traum ganz einfach wahrwerden lassen!

Welche Orte sind besonders sehenswert auf Mallorca mit einer Yachtcharter?

In der Regel startet man mit der Segeltour am Hafen von Palma de Mallorca. Allein diese Stadt und der Paseo Maritimo ist schon absolut sehenswert, weshalb man sich hier 1 bis 2 Tage vorab Zeit nehmen sollte, Palma selber zu entdecken. Dennoch sollten die folgenden Städte, Dörfer und Buchten ebenfalls mit der Yachtcharter besucht werden.

Sehenswerte Städte und Dörfer auf Mallorca mit dem Segelboot

Palma de Mallorca

Port d'Andratx

Port de Sóller (Tipp: Ausflug mit der Holzeisenbahn in die Altstadt von Sóller)

Port de Pollenca

Port d'Alcúdia

Cala Ratjada

Porto Colom

Porto Cristo

Traumhafte Buchten von Mallorca zum Anlegen und Baden mit dem Boot

Playa Portals Nous

Playa der Formentor

Cala Deià

Cala Agulla

Es Trenc

Cabrera

Die Vorteile sich auf Mallorca ein Segelboot auszuleihen

Da die Insel so vielseitig ist mit ihren traumhaften Buchten und dem Gebirge Serra de Tramuntana, das besonders an der Küste im Westen der Insel ein atemberaubendes Panorama bietet, eignet sich das Segelrevier Mallorca hervorragend für einen Ausflug rund um die Insel. Dadurch kann man die schönen Orte und Buchten nicht nur aus einem ganz anderen Blickwinkel entdecken, eine Segeltour ist immer wieder ein kleines Abenteuer auf dem Meer. Aus diesem Grund hat ein Urlaub auf dem Segelboot wesentlich mehr Vorteile, als in einem Hotel.

Zum einen hat man hier eine gesunde Abwechslung von der herkömmlichen Reise und zum anderen bietet eine Yachtcharter viel mehr Privatsphäre, was besonders in der gegenwärtigen Zeit nicht unbeachtet bleiben sollte. Außerdem besteht die Möglichkeit, direkt vom Boot in das kristallklare Meer zu springen, wenn man in einer Bucht angelegt hat. Sobald man genug von dem Strand hat, segelt man ganz einfach weiter zum nächsten Ort oder zu nächsten Bucht. Schlussendlich hat man die Option mit einer Segelyacht viele tolle Orte zu entdecken und dabei die komplette Insel einmal zu umrunden.