Hawkers schließt und verabschiedet sich mit einer 3x1-Kampagne

PR-Bericht

Der Sommer 2020 war denkwürdig in jeder Hinsicht – und für viele von uns nicht einfach. Die Covid-19 Pandemie hat unsere Sommerpläne ordentlich durcheinandergewirbelt und neue Lebenssituationen mit sich gebracht, für die meisten von uns ungewollt.

Nicht jeder konnte den Sommer 2020 wie sonst im Urlaub oder im Freien genießen. Die große Sommerreise fiel in diesem Pandemie-Jahr aus. Um dennoch ein Stück sorgenfreien Sommer für Pandemie-Geplagte möglich zu machen, verabschiedet sich der Sonnenbrillenhersteller Hawker mit einer 3x1 Kampagne.

Hwakers – Moderne Sonnenbrillen mit Spanischem Flair

Hawkers ist eine Sonnenbrillenmarke aus Spanien, die sich weltweit einen Namen gemacht hat. Die Gründe dafür sind simpel: hochwertige Sonnenbrillen zu erschwinglichen Preisen. Sonnenbrillen von Hawker vereinen exzellenten UV-Schutz mit modernem Design, das sich immer an neuste Trends anpasst. Nichtsdestotrotz finden sich auch zeitlose Klassiker im Sortiment, die zu jeder Jahreszeit und Gelegenheit getragen werden können.

Die Inspiration für Hawkers entstand 2013. Vier junge spanische Studenten kamen auf die Idee hochwertige Sonnenbrillen aus dem Luxussegment anzubieten – allerdings für alle, niemand sollte ausgeschlossen werden.

Und damit waren die vier jungen Spanier äußerst erfolgreich. Nur zwei Jahre später verzeichnete Hawker bereits 40 Millionen Euro Umsatz. Heute zählen Hawker Sonnenbrillen zu den beliebtesten in ganz Spanien und Europa.

3x1 Kampagne – Kunden das Sommergefühl zurückgeben

Um den schwierigen Sommer 2020 für ihre Kunden zu retten, hat sich Hawker etwas besonderes ausgedacht. Wer eine Sonnenbrille bei Hawkers kauft, kann sich nicht nur eine Sonnenbrille, sondern ganze drei aussuchen. So ein Schnäppchen findet sich bei Hawkers normalerweise nicht. Es lohnt sich deshalb, schon jetzt Sonnenbrillen für das kommende Jahr oder sonnige Wintertage auszusuchen. Oder gleich beides – bei drei Sonnenbrillen zum Preis von einer können Kunden sowohl für die kühlen Tage als auch den nächsten Sommerurlaub vorsorgen.

Während bei anderen Kampagnen das Angebot normalerweise nur auf einige wenige Modelle beschränkt ist, schließt die Hawkers-Werbeaktion zum Ende des Sommers fast alle auf Hawkers erhältlichen Modelle ein. Auch die Modelle, die normalerweise nicht Teil von Sonderaktionen sind.

Und so geht es – Jetzt drei Hawkers Sonnenbrillen sichern

Wer sich bei dieser außergewöhnlichen Aktion seine Lieblings-Sonnenbrillen sichern will, muss dafür keine Anstrengungen in Kauf nehmen. Kunden müssen lediglich den Hawkers Onlineshop aufrufen unter www.hawkersco.com ihre Lieblingsmodelle auswählen und im Anschluss den exklusiven Rabattcode „CLOSED“ bei ihrer Bestellung eingeben.

Die Lieferung kommt in 1 bis 5 Werktagen beim Kunden an, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das Beste: die Lieferung ist versandkostenfrei, auch in das europäische Ausland.

Kunden zahlen mit „CLOSED“ also lediglich eine Sonnenbrille, erhalten dafür drei und bekommen diese auch noch kostenlos nach Hause geliefert, wo immer in Europa das auch sein mag.

Wer sich jetzt Sorgen macht, dass es bald keine Hawkers-Sonnenbrillen mehr gibt, kann beruhigt sein. Der Rabattcode „CLOSED“ bezieht sich lediglich auf das Ende der Sommeraktion. Hawkers will seinen Kunden damit ihren verlorenen Pandemie-Sommer zurückgeben und zur selben Zeit mit neuem Elan in ein neues und hoffentlich besseres Jahr starten.

Hawkers selbst schließt natürlich nicht. Fans der Marke können weiterhin wie gewohnt zu jeder Zeit im Online-Shop bestellen. Die exklusive Rabatt-Aktion jedoch findet ihr Ende. Deshalb heißt es jetzt: den Sommer zurück nach Hause holen, solange es noch geht und drei hochwertige Sonnenbrillen zum Preis von einer sichern.