Was sind die romantischsten Parfüms für eine Date-Nacht?

PR-Bericht

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Art des Parfüms, das Sie tragen, sagt viel über Sie aus. Wenn Sie Düfte mit Sandelholzextrakt bevorzugen, sind Sie wahrscheinlich eine große Führungspersönlichkeit. Wenn Sie jedoch Parfüms mit Rosenduft lieben, ist Ihr Geschmack wahrscheinlich klassisch und Sie haben ein Gespür für die Bedürfnisse anderer Menschen. Parfüms können viel über eine andere Person aussagen, bevor man sie überhaupt angesprochen hat.

Du kannst dir also vorstellen, warum es so wichtig ist, bei einem Date das richtige Parfüm zu tragen. Wenn du dich also das nächste Mal auf dein Date mit deinem Freund vorbereitest, probiere doch mal eines dieser balsamischen und himmlisch romantischen Parfums aus.

Wir stellen dir hier nun einige Damendüfte vor, die übrigens auch in dem Shop MAKEUP aus der Schweiz zu finden sind.

1 - Lancome La Vie Est Belle

Dieser Duft trägt den Titel eines modernen Klassikers. In den meisten Fällen muss sich eine Duftneuheit erst 10 Jahre als erfolgreich erweisen, um sich mit genau diesem Titel schmücken lassen zu können. Doch La Vie Est Belle hat es jedoch schon viel früher geschafft diesen Titel zu erhalten. Seit der Lancierung in dem Jahr 2012 wird der Gourman-Iris-Duft immer bekannter und ist seitdem immer in den Top 3 Düften der jeweiligen Parfümerien zu finden.

2 - Calvin Klein Euphoria

Mit diesem Parfüm haben Sie die Möglichkeit sich begehrt und verführerisch zu fühlen. Der Duft ist fruchtig, blumig und hat auch einen leicht orientalischen Hauch. Der Duft ist zwar für Dates wunderbar geeignet, allerdings auch für den Alltag passend.

Die Duftkomposition besteht aus wahnsinnig intensiven Aromen des Granatapfels und edler Lotusblume. Auch lasen sich in dem Duft zarte Veilchen, Mahagoniholz sowie Ambra wiederfinden.

3 - Lanvin Eclat D` Arpege

Der fruchtige Duft von Lanvin Éclat d'Arpège Eau de kombiniert den Duft von Zitrusfrüchten mit Flieder fesselnd und sorgt so für einen wunderbaren Duftabgang.

In der Herznote entfaltet sich eine perfekte Mischung aus Grüntee, Pfirsich und Glyzinie, sie unterstreichen die kräftige Basis von leidenschaftlichen Düften von Ambra und Moschus.

Die vielen femininen Elemente des Parfüms entwickeln einen Duft, der pure Weiblichkeit symbolisiert.

Die aufregende Flasche stellt eine violette Kugel dar, auf der goldene Menschenfiguren abgebildet sind.

Außerdem wird der Duft von Frauen jeden Alters geschätzt.

4 - Yves Saint Laurent Libre

Der Moment, als Yves Saint Laurent einen Smoking in die Damengarderobe brachte zeigt was Eau de Parfum für die Welt der Parfums verkörpert.

Damit das Gefühl der Freiheit so richtig aufblüht, arbeiteten zwei Meister sieben Jahre lang an der perfekten Mischung für Saint Laurent Beauté.

Das Ergebnis ist FREE, eine wirklich facettenreiche freie Fougarinterpretation.

5 - Dolce and Gabbana Anthology L` Imperatrice

The Empress - dieser mysteriöse Name verbirgt die außergewöhnlichen Düfte von Dolce und Gabbana.

Eine fantastische Anthologie von Parfums wurde 2009 online veröffentlicht.

Der bekannte Fotograf Mario Testino führte für den Werbespot Regie beim Who is Who der internationalen Modelszene : Claudia Schiffer, Naomi Campbell und Eva Herzigova ließen die Hüllen fallen und repräsentierten mit Männern jeweils einen der fünf Düfte .

Fünf Düfte für starke Persönlichkeiten, wie Naomi Campbell, präsentiert von L'Imperatrice.

Und das hat auch seinen guten Grund, denn die Komposition aus Frucht und einer Basis aus Moschus ist mit großer Sicherheit die glamouröseste des Sortiments.

Natürlich, denn das italienische Wort Imperatrice bedeutet nichts anderes als Kaiserin.Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass es mittlerweile eine Reihe an wunderbaren Parfüms gibt, die man gut zu jeder Date-Nacht aufsprühen kann. Sie verleihen einem eine ganz andere, besondere Präzenz und je nachdem welche Düfte einem gut gefallen gibt es eine große Auswahl aus der man wählen kann.