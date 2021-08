3 Ziele, 6 Reisearten und unendliche Möglichkeiten

PR-Bericht

Die einen wollen mit der Familie reisen, die anderen ihren Lieblingssport ausüben oder Fahrradrouten entdecken, wieder andere wollen Sonne und Strand, andere wollen Berglandschaften und authentische Dörfer besuchen, wieder andere sind auf der Suche nach lokaler Gastronomie, und viele wollen sich in einem Hotel nur für Erwachsene entspannen und genießen, zu zweit oder mit Freunden.

Bei THB Hotels haben wir den perfekten Planer, um den idealen Urlaub zu organisieren. Wir haben unsere Hotels in Kategorien eingeteilt, um die Organisation eines Urlaubs so einfach wie möglich zu gestalten. Mit Hotels auf Mallorca, Ibiza und Lanzarote, 3 paradiesischen Reisezielen und 6 Reisearten: Familienurlaub, Urlaub zu zweit oder mit Freunden, Geschäftsreisen, All-inclusive-Urlaub oder Sportreisen.

FAMILIENAUSFLÜGE. Spaß und unendlich viele Abenteuer - das ist es, was die Kleinen in den Ferien suchen. Wir von THB Hotels verfügen über Familienhotels auf Mallorca und Lanzarote, damit Reisende mit Kindern alles haben, was sie brauchen: Kinderspielplätze, Wasserparks, Miniclubs, Animation, Kinderpools und Familienzimmer.

HOTELS NUR FÜR ERWACHSENE. Für diejenigen, die Privatsphäre und Ruhe in einer entspannten und lockeren Atmosphäre suchen. Bei THB Hotels haben wir Adults Only Hotels auf Ibiza und Mallorca. Es ist für Reisende gedacht, die einen Urlaub zu zweit oder mit Freunden abseits des Vergnügens der Jüngeren verbringen möchten.

REISEN MIT FREUNDEN. Reisen ist die intensivste Art zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, und wenn man sich an sie erinnert, erlebt man sie wieder, und es ermöglicht uns, Freundschaften zu schließen. Wir von THB Hotels wissen, wie wichtig es ist, diese Momente mit Freunden zu teilen. Deshalb haben wir Hotels auf Mallorca, Ibiza und Lanzarote eingerichtet, um mit ihnen unvergessliche Erlebnisse zu teilen.

BESONDERE EREIGNISSE UND FEIERN. Veranstaltungen für Unternehmen, Gruppenessen, Partys, Hotels für Hochzeiten... Wer eine einzigartige Enklave inmitten der Natur sucht, um eine besondere Veranstaltung zu organisieren, findet in den THB Hotels das perfekte Hotel. Wir verfügen über ein Team mit umfassender Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen, das dazu beiträgt, dass jede Feier ein Erfolg wird.

ALL-INCLUSIVE-URLAUB. Für diejenigen, die sich entspannen und keine Sorgen haben wollen. Das Küchenteam der THB-Hotels hat ein Menürad mit hochwertigen und frischen Produkten zusammengestellt, damit unsere Kunden die beste nationale und internationale Gastronomie im All-inclusive-Hotel ihrer Wahl genießen können.

FÜR SPORTLIEBHABER. Radfahren, Golf, Wandern, Wassersport... Für sportbegeisterte Reisende sind unsere drei Inseln wie geschaffen. Wir haben Hotels für Radfahrer auf Mallorca mit den notwendigen Einrichtungen für Profis, die mit ihren Rädern reisen, und für Amateure, die sie mieten möchten. Wir haben auch Golfhotels für Golfliebhaber, für die wir ein individuelles Golfpaket mit speziellen Abschlagzeiten zusammenstellen können. Darüber hinaus verfügen unsere Hotels über komplette Fitness- und Wellnessbereiche, in denen Sie sich nach einem harten Training entspannen und neue Energie tanken können.