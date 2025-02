Wer auf Mallorca leben, arbeiten oder eine Immobilie kaufen möchte, steht oft vor der Herausforderung, sich im Behördendschungel zurechtfinden zu müssen. Eine NIE-Nummer und Residencia zu beantragen, oder auch den Wagen auf der Insel umzumelden, ist für einige Neuankömmlinge keine leichte Aufgabe. Oft sind es Steuerbüros, sogenannte Gestorías, und auch Anwaltskanzleien, die in Spanien Abhilfe schaffen. Es gibt aber mittlerweile viele deutsche und deutschsprachige Dienstleister auf der Insel, die ihrer Klientel eine Vielzahl von Behördengängen abnehmen. MM listet einige von ihnen auf und stellt ihre Leistungen vor.

Die wohl bekannteste deutsche Auswanderungsberaterin der Insel ist Doris Kirch. Seit rund 22 Jahren begleitet sie Deutsche auf ihrem neuen Lebensweg. Ihre Kunden kommen aber auch aus allen anderen EU-Ländern, wie etwa Polen, Schweden und Frankreich. Sie beantragt die NIE-Nummer und Residencia, hat ein E-Book über das Thema "Auswandern nach Mallorca" geschrieben und bietet zwei Videokurse fürs Spanischlernen an. Darüber hinaus unterhält die 61-Jährige eine Facebookgruppe, in der sich Interessierte austauschen können. Unter www.auswanderung.es finden Sie ihren Internetauftritt, oder telefonisch unter +34 634 34 05 60.

Doris Kirch gehört zu den ältesten deutschsprachigen Dienstleistern auf Mallorca. Foto: privat

Ähnlich lange ist die Holländerin Marquerite de Borst auf Mallorca im Einsatz und erledigt den "Papierkram" für ihre Kunden. Die Dienste der 50-Jährigen umfassen auch die Ummeldung von Fahrzeugen sowie das Anfertigen der Steuererklärung für Nichtresidenten. Telefonisch unter +34 606 52 59 62 oder www.mallorcaeasy.life.

Im Gegensatz zu den Alteingesessenen gehört „Todo Mallorca” zu den jüngsten deutschen Dienstleistern auf der Insel. Ins Leben gerufen wurde der Anbieter von Jessica Weber und Philip Bornewasser. Vor wenigen Tagen haben sie das erste „Auswanderungsbüro” der Insel in Llucmajor eröffnet, direkt neben der Müller-Filiale. Wer sich kostenlos und unverbindlich über das Thema Auswandern und Behördengänge informieren möchte, kann zu den Öffnungszeiten einfach vorbeischauen. Das Team kümmert sich nicht nur um die NIE-Nummer und Residencia, sondern auch die Bereiche Kontoeröffnung, Schulanmeldung der Kinder, Autoummeldung und die Anmeldung bei der Seguridad Social. Mehr Informationen unter + 34 634 366 233 sowie www.todo-mallorca.es.

Jessica Weber und Philip Bornewasser (r.) haben jüngst das erste Auswanderer-Büro der Insel in Llucmajor eröffnet. Foto: my

"Es kursiert viel Halbwissen rund um Behörden auf Mallorca", erzählt Philip Bornewasser, der seit zehn Jahren Resident ist. "Wir haben das alles schon durchgemacht und wollen jetzt helfen", ergänzt seine Geschäftspartnerin Jessica Weber. "Auf unserem Internetauftritt geben wir auch Anleitungen, mit denen man viele Termine alleine bewältigen kann", so die 38-jährige Deutsche. "Wir sind aber auch für diejenigen da, die sich die Behördengänge alleine nicht zutrauen oder keine Zeit dafür haben."

Im Osten der Insel sitzt Olaf Jürss, der eigentlich Versicherungsmakler ist. Im Jahr 2020 fing er in Cala Rajada an, seine Leistungen zu erweitern. "Ein Partner hat seine Zusammenarbeit von einem Tag auf den anderen beendet. Da haben wir gesagt, wir machen das jetzt selbst", sagt er. Sein Angebot umfasst die Beantragung der NIE-Nummer, Residencia, KFZ-Ummeldung, Anmeldung bei der Seguridad Social und Empadronamiento, aber auch die Eröffnung eines Bankkontos. Alle Angebote und Dienstleistungen unter www.nach-mallorca-auswandern.com sowie den Telefonnummern +34 659 879 005​ oder +49 451 317 013 0.

Seit 2017 arbeitet Jutta Upmann im Auftrag von Insel-Neuankömmlingen und bearbeitet ebenfalls alle gängigen Formulare, wie etwa die NIE-Nummer und Residencia, schreibt auch Führerscheine um und meldet ihre Klienten in der gesetzlichen Krankenversicherung Spaniens an. Für das Thema Kfz-Ummeldung und ITV-Service, also der spanische TÜV, ist ihr Mann Peter Upmann zuständig. "Die meisten Kunden kommen über Empfehlungen", erzählt sie. Sich durch den Bürokratie-Dschungel auf Mallorca zu arbeiten, macht ihr nichts aus: "Ich mache das gerne, weil sich die Menschen so gut aufgehoben fühlen.“ Mehr Informationen unter www.mallorca-auswanderer-service.com und telefonisch unter +34 687 86 54 09. Peter Upmann ist erreichbar unter +34 629 40 14 54.

Alle Dienstleister bieten auch die Möglichkeit, Behördengänge ohne die Anwesenheit der Antragsteller zu erledigen. Wer also nicht vor Ort oder anderweitig verhindert ist, kann den Auftrag mit einer notariellen Vollmacht vergeben und so alles erledigen lassen. Die Preise hierfür liegen höher als beim normalen Procedere.

Je nach Auftrag und Aufwand variieren die Preise – zum Beispiel für eine neue NIE-Nummer – zwischen 25 und 299 Euro. Bis auf zwei Ausnahmen geben fast alle der von MM zusammengetragenen Dienstleister ihre Konditionen auf ihren Internetauftritten bekannt.