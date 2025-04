Urlauber aufgepasst! Hier schlagen Taschendiebe auf Mallorca zu

Um ein Haar hätten Taschendiebe am Gründonnerstag in einem Stadtbus von Palma de Mallorca Fahrgäste beklaut. Die MM-Redakteurin ist Augenzeugin des Vorfalls geworden. | Archiv

Langsam aber sicher beginnt die Hauptsaison auf Mallorca und auch Kriminelle erwachen aus ihrem Winterschlaf. In den vergangenen Wochen hat es seitens der Behörden immer wieder Meldungen über Taschendiebe gegeben. In Palma de Mallorca sind am Gründonnerstag, 17. April, zwei Kriminelle auf frischer Tat ertappt worden. Einem aufmerksamen Bürger ist es zu verdanken, dass die mutmaßlichen Täter ohne Beute geflohen sind.