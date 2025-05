Vorsicht, Trickdiebe: In diesen Urlaubsorten auf Mallorca sind Kriminelle unterwegs

Mit dem Beginn der Hauptsaison treiben auf Mallorca auch immer mehr Kriminelle ihr Unwesen. Taschen- und Trickdiebe haben es or allem auf Urlauber abgesehen. Unter anderem sind Kriminelle schon in diesen Buslinien von Palma de Mallorca ertappt worden. Jetzt gibt es neue Meldungen von deutschen Touristen aus dem Osten der Insel.

In den beliebten Urlaubsorten Cala Millor sowie s'Illot sind in den vergangenen Tagen immer wieder Trick- und Taschendiebe in Fußgängerzonen, entlang der Hafenpromenaden sowie an Buchten gesichtet worden, berichten deutsche Urlauber. Dabei wenden die Kriminellen die sogenannte "Wechselgeld-Masche" an, heißt es in mehreren Meldungen in den sozialen Netzwerken.

So funktioniert die Wechselgeld-Masche

Zwei deutsche Urlauber beschreiben unter anderem einen Fall, der sich in der vergangenen Woche an der Cala Morlanda zwischen Cala Millor und s’Illot ereignet haben soll. Das Paar habe auf einer Bank gesessen und sei von Kriminellen angesprochen worden. "Der Mann fragt freundlich, ob ich 50 Cent wechseln kann 2x 20 und 1x 10 Cent, das Geld wollte er ins Meer werfen, wegen des Glücks", beschreibt der Deutsche.

Während die deutschen Mallorca-Urlauber "dämlich oder hilfsbereit", schreiben sie selbst, in ihren Portemonnaies nach Kleingeld suchten, inspizieren die Kriminellen offenbar die Handtasche der Frau. "Die Augen des Mannes gingen immer tiefer in die Tasche", erklärt der Deutsche. Zu guter Letzt sei das Urlauber-Paar die Trickdiebe losgeworden, diese seien "zerknirscht" weggegangen.

So schützen Sie sich vor Trick- und Taschendieben

Schon im vergangenen Jahr hatte die Nationalpolizei in Palma de Mallorca vor kriminellen Banden gewarnt. Denn die Beamten verzeichnen"in den Sommermonaten einen leichten Anstieg von Diebstahlsdelikten" – so wird es wahrscheinlich auch in dieser Hochsaison auf der Insel sein. Urlauber, aber auch Einheimische und Residenten, sollten vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen, öffentlichen Plätzen sowie am Flughafen besonders vorsichtig sein. Taschendiebe treiben auch an Sehenswürdigkeiten, Promenaden, Stränden und Buchten ihr Unwesen. Tragen Sie nicht mehr Bargeld als nötig bei sich und Wertgegenstände und Taschen möglichst eng am Körper.