Schon wieder alles anders am Airport: Neue Haltestellen für Flughafen-Busse A1 und A2

Das Baustellenchaos am Airport von Palma de Mallorca geht weiter und bringt schon wieder Neuerungen für Fluggäste mit sich. Ab Dienstag, 15. Juli, 10 Uhr, fahren die Flughafenbusse der EMT von anderen Bushaltestellen ab. Diese befinden sich nicht mehr an den gewohnten Stellen, wie der Betreiber mitteilt. Das gilt für die Linien A1 ins Zentrum der Inselhauptstadt sowie A2 an die Playa de Palma.

Wer nach der Landung auf Mallorca mit dem Bus weiterreisen will, läuft wie gewohnt aus dem Terminal heraus und geht geradeaus am Taxistand vorbei. Nachdem man die Straße überquert hat, hält man sich rechts und wird die neuen Haltestellen schon sehen. Bisher waren diese weiter auseinander, nun werden sie an dem neuen Ort enger zusammengefügt. Auch die tib-Busse halten ganz in der Nähe, wie auf dem neuen Lageplan zu erkennen ist:

Die Haltestellen der Linien A1 und A2 sind neuerdings direkt nebeneinander. Foto: EMT

Die Buslinie A1 fährt vom Flughafen über den zentralen Verkehrsknoten Plaça d’Espanya bis an den Paseo Mallorca in der Altstadt von Palma. Mit den A2-Bussen gelangen vor allem Urlauber, aber auch Residenten, vom Airport an die Playa de Palma. Eine Fahrt pro Person mit den Flughafenlinien kostet fünf Euro, Kinder unter fünf Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsene kostenlos mit. Residenten, die eine "targeta ciutadana" besitzen, bezahlen nichts. Hier finden Sie noch mehr MM-Tipps für reibungsloses Busfahren rund um Palma de Mallorca.

Erst vor einem Monat waren die Bushaltestellen der EMT am Airport verlegt worden, jetzt müssen sich Urlauber und Reisende schon wieder auf Neuerungen einstellen. Aufgrund der groß angelegten Sanierungs- und Bauarbeiten am Flughafen kommt es schon seit Monaten immer wieder zu neuen, längeren Wegen und störenden Zwischenfällen.