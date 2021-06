Flughafenbusse in Ferienorte auf Mallorca verkehren wieder

Seit Dienstag verkehren ab dem Flughafen von Palma de Mallorca wieder die rot-gelben Aerotib-Busse. Mit ihnen ist es möglich, direkt in den betreffenden Urlaubsort zu kommen, ohne hohe Taxikosten begleichen zu müssen.

Die Aerotib-Busse verkehren jeden Tag von 6 bis 23 Uhr im Abstand von einer Stunde. Es handelt sich um vier Linien: Die A 42 bis Cala Bona über Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma und Cala Millor, die A32 bis Can Picafort über Playa d'Alcúdia, Port d'Alcúdia und Playa de Muro, die A11 nach Camp de Mar über Santa Ponça, Costa de la Calma und Peguera und die A12 bis Magaluf über Costa d'en Blanes, Son Caliu und Palmanova.

Außerdem wird die Taktung der Linien von der Plaça d'Espanya in Palma in diverse Strandorte erhöht. Es handelt sich um die Linie 102 nach Peguera, die Linie 103 nach Santa Ponça, die 104 nach Magaluf, die 108 nach Son Caliu und die 324 nach Can Picafort.