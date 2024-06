Am Montag, 24. Juni, ist in Palma de Mallorca Feiertag. Einige Läden und Geschäfte bleiben wegen San Juan – und Sant Joan auf Katalanisch – geschlossen. MM listet auf, wo Sie dennoch shoppen oder einkaufen gehen können. Das geht beispielsweise in der Altstadt. Im touristischen Zentrum haben nicht nur die meisten Cafés und Restaurants, sondern auch Boutiquen und Souvenirläden geöffnet. Auch bei den Modemarken H&M, Zara oder C&A am Passeig des Borne kann geshoppt werden.

Gleiches gilt auch für die Läden in Sindicat. Rund um die Plaça Major, den Rathausplatz Plaça Cort sowie die Plaça d'Espanya werden zahlreiche Geschäfte trotz San Juan arbeiten. Die kleine Corte-Inglés-Filiale am Jaume III. ist ebenfalls in Betrieb,

Die meisten Supermärkte bleiben am Feiertag geschlossen. Das gilt für alle Filialen von Mercadona und Carrefour. Einige wenige Geschäfte der Kette Lidl haben in Palma de Mallorca geöffnet, unter anderem in Cuitat Jardí. Die Aldi-Geschäfte in der Inselhauptstadt bleiben an diesem Montag zu. Im Gegensatz dazu haben in der Inselhauptstadt viele Eroski-Filialen geöffnet. Auch die Drogerie Müller an der Plaça d’Espanya ist seit Montagmorgen im Betrieb.

Wen es lieber in die Shoppingzentren rund um Palma de Mallorca fahren mag: FAN Mallorca Shopping unweit des Flughafens hat am Montag trotz des Feiertags geöffnet. Auch das Mallorca Fashion Outlet bei Marratxí arbeitet ganz normal.

Am Montagmorgen präsentiert sich der Himmel über Palma erst einmal wolkig und auch die Temperaturen sind abgekühlt. Wie wäre es mit einem Besuch im Indoor-Spielplatz, Palma Aquarium oder einer Runde Bowling? Hier können Sie die Schlechtwetter-Tipps der MM-Redaktion nachlesen.