Ostern auf Mallorca: Wann ist Feiertag, wo kann ich einkaufen?

Auf Mallorca steht das Osterfest vor der Tür. Mit Gründonnerstag, 17. April, beginnen auch auf der Insel die Feiertage. Bis Ostermontag, 21. April, wird das Fest begangen. Viele Einheimische, Residenten und Urlauber stellen sich in diesen Tagen die Frage, wann welche Geschäfte geöffnet sein werden und ob man shoppen gehen kann. Welche Orte und Gemeinden wann Feiertage haben, hat MM recherchiert.

Unter anderem in Palma de Mallorca ist Gründonnerstag, 17. April, ein Feiertag. Aber: ein Verkaufsoffener. Nicht nur die großen Modeketten in der Altstadt, sondern auch die Einkaufszentren werden an diesem Tag geöffnet sein. Darunter fallen auch Porto Pi am Hafen der Inselhauptstadt sowie Fan in der Nähe des Flughafens. Auch die Corte-Inglés-Geschäfte in Palma werden betrieben.

Der Karfreitag, 18. April, ist in ganz Spanien ein Feiertag. An diesem Tag bleiben Behörden und staatliche Einrichtungen geschlossen. Es gibt aber einige Supermärkte auf Mallorca, die dennoch in Betrieb sind. Darunter fallen unter anderem viele sogenannte Express-Filialen von Eroski, aber auch einige Lidl-Geschäfte, beispielsweise in Peguera und Palmanova. Auch die Müller-Filiale an der Plaça Espanya in Palma hat geöffnet.

Diese Supermärkte haben an den Feiertagen geöffnet

Wann welche Supermarktfiliale in Ihrer Nähe auf Mallorca geöffnet hat, können Sie auch im Filialfinder der jeweiligen Marke einsehen. Dafür geben Sie unter folgenden Links Ihre Postleitzahl oder Ort ein. Hier finden Sie die Filialfinder für Lidl, Carrefour, Eroski, Mercadona, Aldi und Müller.

Am Samstag ist auf Mallorca ein ganz gewöhnlicher Tag, gleiches gilt für Sonntag. Am Ostermontag, 21. April, wiederum kann jede Gemeinde auf der Insel selber entscheiden, ob dieser Tag als Feiertag gilt oder nicht. In Palma de Mallorca ist dieser Tag ein Feiertag, an dem die meisten Läden sowie Behörden geschlossen bleiben. Währenddessen ist der Ostermontag beispielsweise in Campos, Capdepera, Santanyí sowie Alcúdia kein offizieller Feiertag.