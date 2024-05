In der Gemeinde Calvià auf Mallorca wird mit dem Beginn der Hauptsaison wieder ein deutschsprachiger Service angeboten. So können Urlauber und Residenten in ihrer Muttersprache mit den Beamten der Guardia Civil und auch anderen Behörden kommunizieren. Den "Servicio de Atención al Ciudadano Extranjero" ("Service für ausländische Bürger") wird es in den Touristenhochburgen Magaluf, Peguera und im Gewerbegebiet Son Bugadelles geben. Er wird am 1. Juni aufgenommen und ist bis zum 30. September dieses Jahres verfügbar.

Neben Deutsch wird der Service auch auf Französisch, Englisch und Italienisch angeboten, gibt das Rathaus Calvià in einer Pressemitteilung bekannt. "Der Hauptzweck besteht darin, ausländischen Bürgern, die unsere Sprachen nicht beherrschen, persönliche Hilfe anzubieten." Urlauber und Residenten können Anzeigen aufgeben und Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen bekommen. Vor allem beim Thema Anzeigen seien Sprachbarrieren oft ein Problem, heißt es vonseiten der Gemeinde Calvià. "Dies erschwert oft die Kommunikation in heiklen Situationen, zum Beispiel bei der Anzeige von Straftaten." Schon seit 2014 gibt es das mehrsprachige Angebot und es habe sich als "äußerst wirksam erwiesen, um das touristische Erlebnis zu verbessern und die Sicherheit in den belebtesten Gebieten von Calvià zu erhöhen", teilt die Gemeinde mit. Zu folgenden Zeiten und in folgenden Dienststellen wird die deutschsprachige Dienstleistung in diesem Sommer wieder verfügbar sein: in Magaluf in der Calle Pere Vaquer Ramis 1, montag bis sonntag von 9.00 bis 21.00 Uhr; in Peguera, in der Calle Ratolí 1, zwischen Montag bis Freitag von 10.00 bis 14.00 Uhr sowie im Gewerbegebiet Son Bugadelles in der Calle Illes Canàries Nummer 22. Die Dienststelle hat von unter der Woche ohnehin einen Dolmetscherservice und in der Hauptsaison zusätzlich samstags und sonntags von 10.00 bis 14.00 Uhr.