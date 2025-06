Polizei-Tipps gegen Diebe und Betrüger: So kommen Sie sicher durch den Mallorca-Urlaub

Die Guardia Civil auf Mallorca hat einen Ratgeber herausgegeben, der sich an Urlauber richtet. Er beinhaltet zahlreiche Tipps, mit denen Touristen vor Kriminalität geschützt werden sollen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Taschendiebe sowie Trickbetrüger gelegt. MM listet auf, wie Sie sich während Ihrer Auszeit auf der Insel bestmöglich schützen können.

Zuerst ist es wichtig, dass Sie Ihre persönlichen Gegenstände immer im Blick haben und nicht aus den Augen verlieren. Vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie etwa den rot-gelben Überlandbussen oder den Stadtbussen in Palma de Mallorca, aber auch gut besuchten Orten wie den Wochenmärkten der Insel oder anderen Veranstaltungen, sollten Sie besonders vorsichtig sein. Achten Sie gut auf Ihre Handtasche, Bauchtasche, Ihr Portemonnaie sowie Handy.

Vorsicht am Strand, mit dem Mietwagen und im Hotelzimmer

Wenn Sie einen Tag am Strand oder Hotelpool verbringen, empfehlen die Ordnungshüter, nur das Nötigste mitzunehmen. Auch im Mietwagen ist Vorsicht geboten: "Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht offen herumliegen", rät die Guardia Civil auf Mallorca. Des Weiteren wird empfohlen, im Hotelzimmer oder Ferienhaus, wenn möglich, einen Safe zu nutzen. Wertgegenstände jedweder Art sollten nicht unbeaufsichtigt liegengelassen werden. "Behalten Sie in den öffentlichen Bereichen des Hotels, zum Beispiel an der Rezeption, in den Restaurants oder an den Swimmingpools, stets Ihr Gepäck und Ihre persönlichen Gegenstände im Auge", so die Guardia Civil.

Wer im Mallorca-Urlaub Bargeld am Geldautomaten abheben will, dem raten die Polizisten zu Vor- und Umsicht. Das gilt auch für Autofahrten, denn Trickbetrüger verwickeln ihre Opfer oft in Gespräche oder produzieren Überraschungs-Momente: "Seien Sie immer vorsichtig, wenn Ihnen jemand unerwartete Hilfe anbietet, beispielsweise wenn Sie auf einen Fleck auf Ihrer Kleidung oder eine Autopanne aufmerksam gemacht werden; dies könnten Tricks sein, um Sie abzulenken und auszurauben."

Trickbetrüger und ihre Maschen

Trickbetrüger auf Mallorca bedienen sich oftmals der immergleichen Maschen. Sie kommen als Hütchenspieler, Nelken- oder Rosmarin-Frauen daher, oder wenden den Umarmungs-Trick an. Diese Kriminellen treiben ihr Unwesen beispielsweise oft an Hafenpromenaden, Altstadtgassen sowie öffentlichen Plätzen und haben es oft auf Urlauber abgesehen. In diesen Fällen rät die Guardia Civil: "Nehmen Sie auch keine Angebote von Fremden an, da sie sich oft als Betrug herausstellen. Wenn Ihnen etwas Merkwürdiges auffällt, wenden Sie sich am besten an den örtliche Polizei, den Sicherheitsdienst oder an Ihre Bank, wenn es um Ihre Finanzen geht."

In beliebten Urlauberorten, wie beispielsweise Sóller, Port de Sóller, aber auch Palma de Mallorca sowie Cala Rajada und Cala Millor, werden mit Beginn der Hauptsaison oftmals auch mehr Taschendiebstähle verzeichnet. Im vergangenen Jahr warnte die Polizei sogar vor kriminellen Banden aus dem Ausland, die eigens für ihre illegalen Machenschaften auf die Insel reisen. Zudem tauchten Videos auf, die die Betrüger als Urlauber getarnt beim Klauen in flagranti aufnahmen.