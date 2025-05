Hochgiftig für Tiere: Diese beliebte Pflanze sollten Hundebesitzer aus ihrem Mallorca-Garten entfernen

Oleander (Nerium oleander) ist eine der am weitesten verbreiteten Zierpflanzen in Spanien. Dabei ist diese auch auf Mallorca in städtischen Parks, privaten Gärten und an Straßenrändern vorkommende Art mit großer Vorsicht zu genießen: Oleander enthält starke Giftstoffe, die schon in kleinen Mengen für Haustiere tödlich sein können. Insbesondere in den Frühlings- und Sommermonaten wird diese Pflanze durch ihre Blüte attraktiver, aber auch gefährlicher.

Die Existenz von Oleander in städtischen und Wohngebieten hat in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Vergiftungsfälle geführt, insbesondere bei Spaziergängen ohne Leine oder in privaten Gärten, zu denen Hunde freien Zugang haben. Experten empfehlen daher dringend, diese Pflanzen aus Umgebungen zu entfernen, in denen sich Haustiere aufhalten. Oleander, der für seine Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und seine auffälligen rosa, weißen oder roten Blüten bekannt ist, enthält Herzglykoside wie Oleandrin und Neriin. Diese giftigen Verbindungen wirken sich direkt auf das Herz-Kreislauf-System von Hunden aus und verursachen Symptome, die sich schnell nach dem Verschlucken zeigen können. "Ein Hund braucht nur einige Blätter zu kauen, um Erbrechen, Durchfall, übermäßigen Speichelfluss und in schweren Fällen Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand zu erleiden", erklärt Dr. Martín López, Veterinärtoxikologe am Hospital Clínico Veterinario de Madrid. Warum ist Oleander so gefährlich für Hunde? Die Giftigkeit des Oleanders beschränkt sich nicht nur auf seine Blätter, sondern umfasst alle Teile der Pflanze. "Alle Bestandteile der Pflanze sind gefährlich: die Blätter, die Blüten, die Stängel und sogar das Wasser, in das die Schnittblumen gelegt werden", erklärt der auf Tiertoxikologie spezialisierte Tierarzt Dr. Martín López. Diese Eigenschaft vervielfacht das Risiko, denn auch herabgefallene Reste oder liegengelassene Schnittabfälle können eine Gefahr darstellen. Die im Oleander enthaltenen Herzglykoside wirken bei Einnahme direkt auf die Proteine, die für das Pumpen von Natrium und Kalium im Herzmuskel verantwortlich sind, was zu Veränderungen des Herzrhythmus und der Kontraktionskraft des Herzens führt. "Der Verlauf einer Vergiftung ist in der Regel schnell und in vielen Fällen tödlich, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird", warnt Dr. Ana Fernández vom Veterinärmedizinischen Notfallzentrum in Barcelona. "Nach dem Verschlucken können Symptome wie Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen in weniger als zwei Stunden auftreten, gefolgt von schweren Herzveränderungen zwischen sechs und zwölf Stunden später." Symptome einer Oleandervergiftung bei Hunden Das Erkennen der Symptome einer Oleander-Vergiftung kann Ihrem Haustier das Leben retten. Zu den häufigsten klinischen Anzeichen gehören: Verdauungssymptome : Diese treten in der Regel zuerst auf und umfassen Erbrechen (manchmal mit Blutbeimengung), Durchfall, übermäßigen Speichelfluss und starke Bauchschmerzen.

: Diese treten in der Regel zuerst auf und umfassen Erbrechen (manchmal mit Blutbeimengung), Durchfall, übermäßigen Speichelfluss und starke Bauchschmerzen. Neurologische Störungen: Das Tier kann Zittern , Muskelschwäche , Ataxie ( unkoordiniertes Gehen ) und in schweren Fällen Krämpfe zeigen.

, , Ataxie ( ) und in schweren Fällen zeigen. Herz-Kreislauf-Probleme : Die vielleicht gefährlichsten, die von Herzrhythmusstörungen und Bradykardie (Verlangsamung der Herzfrequenz) bis zum Kreislaufkollaps und Herzstillstand reichen.

: Die vielleicht gefährlichsten, die von Herzrhythmusstörungen und Bradykardie (Verlangsamung der Herzfrequenz) bis zum Kreislaufkollaps und Herzstillstand reichen. Anzeichen für die Atmung: erschwerte Atmung und übermäßiges Hecheln, die sowohl auf allgemeines Unwohlsein als auch auf sekundäre Lungen-Herz-Probleme hinweisen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Hund einen Teil des Oleanders verschluckt hat, empfiehlt Ihnen der Spanische Verband der Tierärzte für Kleintiere (AVEPA), sofort das nächste Tierarztzentrum aufzusuchen und nicht zu versuchen, selbst Erbrechen herbeizuführen, es sei denn, Sie werden von einem Fachmann ausdrücklich dazu aufgefordert. Was tun, wenn Ihr Hund Oleander verschluckt hat? Bei Verdacht auf eine Oleandervergiftung ist schnelles Handeln gefragt. Tierärzte empfehlen die folgenden Schritte: sofort zum nächstgelegenen Veterinärzentrum gehen, auch wenn das Tier noch keine Symptome zeigt. wenn möglich, eine Probe der verschluckten Pflanze mitnehmen, um die Diagnose zu erleichtern. keine Medikamente verabreichen und kein Erbrechen herbeiführen ohne fachlichen Rat. Halten Sie das Tier während des Transports ruhig, um die Belastung des Herzens zu verringern. Die tierärztliche Behandlung umfasst in der Regel eine Dekontamination durch Magenspülung oder Aktivkohle (wenn die Aufnahme erst kürzlich erfolgt ist), eine unterstützende Flüssigkeitstherapie, die Kontrolle von Herzrhythmusstörungen und in schweren Fällen die Verabreichung spezifischer Medikamente, die den Wirkungen der Herzglykoside entgegenwirken. Glücklicherweise erholen sich viele Hunde bei frühzeitiger Diagnose und angemessener Behandlung vollständig. Vorbeugung ist jedoch nach wie vor die beste Strategie gegen solche Risiken. Sichere Alternativen für haustierfreundliche Gärten Hundebesitzer, die einen attraktiven Garten pflegen möchten, ohne ihre Haustiere zu gefährden, können auf zahlreiche ungiftige Zierpflanzen zurückgreifen. Laut Javier Martínez, einem Landschaftsgärtner, der sich auf haustierfreundliche Gärten spezialisiert hat, "gibt es viele Arten, die den Oleander ersetzen können und ähnliche Eigenschaften in Bezug auf Blüte und Trockenheit bieten". Zu den empfehlenswertesten Optionen gehören der Jupiterbaum (Lagerstroemia indica), Lavendel (Lavandula spp.), Rosmarin (Rosmarinus officinalis) oder Hibiskus (Hibiscus spp.), alles Pflanzen, die prächtige Blüten bieten, ohne die Gesundheit von Haustieren zu gefährden. "Ein wachsender Trend in der Landschaftsgestaltung ist die Schaffung von 'Hundegärten', d. h. von Bereichen, die speziell so gestaltet sind, dass sie für Hunde sicher und anregend sind", fügt Martínez hinzu. Bei diesen Entwürfen werden ungiftige Pflanzenarten, schattige Bereiche, Spielelemente und in einigen Fällen sogar Mini-Agility-Parcours in die traditionelle Landschaftsgestaltung integriert.