Der auch zwischen Deutschland und Mallorca verkehrende irische Billigflieger Ryanair hat Urlauber vor der Wahl bestimmter Kofferfarben gewarnt, um Gepäckverluste zu vermeiden. Häufig verwendete Farben wie Schwarz, Blau und Grau erschwerten die Identifizierung der Koffer am Gepäckband, so ein Sprecher gegenüber dem englischen Boulevardblatt "The Sun". "Viele Leute reisen mit schwarzen Koffern auf Rädern, was die Identifizierung sehr zeitaufwändig macht."

Wer sich nicht für einen farbigen Koffer entscheiden möchte, sollte sein Gepäck mit auffälligen Merkmalen versehen. „Bringen Sie farbige Gepäckanhänger oder Bänder an, um Verwechslungen am Gepäckband zu vermeiden“, so der Sprecher. Wer nicht mit bunten Koffern reisen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, seinen Koffer zu kennzeichnen: Aufkleber: Einen Hartschalenkoffer aus Plastik können Sie mit bunten, auffälligen Aufklebern versehen. Das können Aufkleber von Ländern sein, die Sie bereist haben oder andere großflächige Aufkleber.

Aufnäher: Hat Ihr Koffer eine Stoffhülle, markieren Sie ihn mit farbenfrohen Aufnähern . Anstelle klassischer Aufnäher gibt es auch Bügel-Patches, die Sie schnell und einfach aufbügeln können, bevor die Reise losgeht. Ähnliche Nachrichten Eine Stunde bei 40 Grad in Fluggastbrücke! Frau protestiert und wird nach Mallorca-Flug abgeführt Mehr ähnliche Nachrichten Kofferband: Ein Kofferband macht Ihren Koffer nicht nur leichter erkennbar, sondern sichert ihn auch zusätzlich, falls er auf der Reise beschädigt werden sollte. Aber Achtung: Kofferbänder können nämlich zu Problemen beim Scannen des Gepäcks in der Gepäckhalle führen und es so nicht mit ins Flugzeug schaffen. Geschenkband: Suchen Sie nach einer Last-Minute-Idee, um Ihren Koffer zu markieren, binden Sie Geschenkband, das Sie zu Hause herumliegen haben, an die Griffe des Koffers und die Schieber der Reißverschlüsse. Klebeband: Einen Hartschalenkoffer können Sie mit auffälligem Motiv-Klebeband versehen. Bekleben Sie ihn von allen Seiten, sodass Sie ihn sicher in jeder Position erkennen, wenn er über das Kofferband rollt. Lack: Personalisieren Sie Ihren Koffer mit Sprühlack oder Lackfarbe. Neben Figuren und Mustern, die Sie mithilfe einer Schablone aufmalen, können Sie den Koffer auch einfach mit einem Kreuz an jeder Seite versehen. Ortungsgerät: Laut Regeln der Internationale Zivilluftfahrtorganisation dürfen Sie Ihren Koffer auch mit einem kleinen Ortungsgerät wie dem Apple Airtag oder dem Samsung Galaxy SmartTag ausstatten, um Ihr Reisegepäck nicht zu verlieren.