Kap Pinar: So sieht es in einem der letzten fast unberührten Gebiete auf Mallorca aus! Wer auf den Berg Talaia d'Alcúdia steigt und den Blick über die nördlichste Landzunge der Victòria-Halbinsel, der wird sich fragen, wie man in die malerische Bucht gelangt, die unten so verheißungsvoll im Sonnenlicht glitzert