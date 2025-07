Ausflüge und Wanderungen bei Hitze auf Mallorca: Das dürfen Sie auf keinen Fall tun!

In diesen Tagen wird nicht nur Mallorca, sondern ganz Spanien, die iberische Halbinsel und auch Deutschland von einer Hitzewelle ereilt. Ein Ende der hohen Temperaturen ist erst einmal nicht in Sicht. Dass es also stellenweise sehr heiß ist – mit Werten zwischen 36 und 38 Grad –, sollte weitreichend bekannt sein. Trotz Hitzewarnungen kommt es immer wieder vor, dass Menschen auf Mallorca zu Ausflügen und Wanderungen aufbrechen, Hitzeschläge erleiden oder dehydriert und orientierungslos gerettet werden müssen.

Deshalb weisen jetzt die Rettungskräfte auf Mallorca, unter anderem die Lokalpolizei von Alcúdia, noch einmal auf die Gefahren von Wanderungen bei Hitze hin. Zeitgleich geben die Beamten Tipps, die Sportler, Urlauber und auch Einheimische während Hitzewellen und grundsätzlich im Sommer berücksichtigen sollten. Man solle sich "nicht allein auf Wander- oder Bergrouten" begeben und erst recht nicht im Hochsommer, weil "die hohen Temperaturen ein zusätzliches Risiko darstellen", so die Polizei.

Nicht alleine los, viel Wasser mitnehmen

Weitere Ratschläge für Wanderungen und Ausflüge während Hitzeperioden auf Mallorca sind: "Gehen Sie niemals allein in abgelegene Gebiete und informieren Sie immer jemanden über Ihre Route und die voraussichtliche Rückkehrzeit", erinnert die Lokalpolizei von Alcúdia bei Facebook. Auch sollte beachtet werden, "ausreichend Wasser, Sonnenschutz und ein Mobiltelefon mit geladenem Akku" mitzunehmen. Vor allem in der Mittagszeit, zwischen 12 und 16 Uhr, sollten "intensive körperliche Aktivitäten" vermieden werden. Auf Mallorca gelten Hitzewarnungen aber in der Regel von 12 bis 19 Uhr, also ist in diesen Zeiten grundsätzlich Vorsicht geboten.

Vorsicht auch bei anderen Aktivitäten in der Hitze

Diese Tipps lassen sich auch auf andere Situationen anwenden: Wer Sommerurlaub auf Mallorca macht und beispielsweise einen Ausflug zum Markt, eine Sightseeing-Tour in Palma de Mallorca oder einen langen Strandtag plant, sollte ebenfalls vorsichtig sein. Auch in diesen Situationen ist man der Sonne stundenlang ausgesetzt und lange "auf den Beinen", was dem Kreislauf zusetzen kann. Besonders geachtet werden sollte auf Kranke, Ältere, Schwangere und Kinder unter vier Jahren. Noch mehr Hitzetipps, mit denen Sie entspannt durch heiße Tage kommen, können Sie hier nachlesen.