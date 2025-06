Extreme Hitze auf Mallorca und in Deutschland: Diese Tipps helfen wirklich an heißen Tagen

Die nächste Hitzewelle hat die Menschen auf Mallorca ereilt. Schon seit Freitag gelten auf Mallorca erneut Hitzewarnungen der Stufe Gelb. Vor allem in der Inselmitte sowie im Südwesten muss mit Temperaturen bis 37 Grad gerechnet werden. Wie der staatliche Wetterdienst bekanntgegeben hat, werden die schweißtreibenden Werte der Insel auch in den nächsten Tagen erhalten bleiben. Bis einschließlich Dienstag gilt weiter die Wetterwarnstufe Gelb.

Auch in Deutschland ist es in diesen Tagen ähnlich heiß wie auf der Insel, mancherorts werden auch an diesem Sonntag noch einmal bis 35 Grad erwartet. Dies soll vor allem im Südwesten und Süden der Bundesrepublik der Fall sein. Mancherorts kühlen sogar die Nächte kaum ab und bringen tropische Nächte mit sich, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad fällt. Mit diesen Tipps der MM-Redaktion kommen Sie gut durch heiße Tage – egal ob in Deutschland oder auf Mallorca. Wichtig: Vor allem Babys, Kinder, Ältere, Kranke und Schwangere sollten in der Hitze besonders gut auf sich achten.

Die richtige Kleidung

In der Sommerhitze ist weniger oft mehr – zumindest, was das Material angeht. Leichte, atmungsaktive Kleidung aus Naturfasern wie Baumwolle, Leinen oder Bambus helfen der Haut, mit den hohen Temperaturen besser umzugehen. Denn diese Materialien lassen Luft zirkulieren und nehmen Schweiß besser auf als synthetische Stoffe. Auch helle Farben sind ratsam, da sie Sonnenlicht reflektieren, während dunkle Stoffe Wärme speichern. Ein weiter Schnitt sorgt für mehr Luftbewegung und Kühlung. Nicht vergessen: Eine Kopfbedeckung schützt zusätzlich vor direkter Sonneneinstrahlung.

Es muss ja nicht immer die Playa de Palma sein: Auch in den Freibädern, Seen und Flüssen in Deutschland findet man Abkühlung. Foto: privat

Siesta und Mittagspause halten

Auch wenn es in Deutschland mittlerweile recht unüblich geworden ist: Halten Sie eine Mittagspause. Oder machen Sie es wie die Mallorquiner und nennen Sie es "Siesta". Denn zwischen 12 und 16 Uhr ist die Sonne am stärksten – und die Belastung für Kreislauf und Haut am größten. Wer es sich einrichten kann, legt in dieser Zeit eine Siesta ein. Ein kurzer Mittagsschlaf oder einfach Ruhe im Schatten oder gekühlten Innenräumen helfen dem Körper, sich zu regenerieren. Auch die körperliche Aktivität sollte auf frühmorgens oder abends verlegt werden. Wer jetzt joggt oder im Garten arbeitet, setzt sich unnötig der Hitze aus und riskiert Überhitzung.

Leichtes und frisches Essen

Schwere, fettige Speisen belasten den Körper bei Hitze zusätzlich. Setzen Sie stattdessen auf eine leichte, wasserreiche Ernährung: Salate, Gurken, Melonen, Zucchini oder Tomaten versorgen den Körper nicht nur mit Vitaminen, sondern auch mit Flüssigkeit. Mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt sind oft besser verträglich als drei große. Und: Auch wenn der Appetit nachlässt – nicht aufs Essen verzichten, um Kreislaufprobleme zu vermeiden.

So schützen Sie Ihre Haut

Auch im Schatten bekommt die Haut UV-Strahlung ab – deshalb ist täglicher Sonnenschutz Pflicht. Wählen Sie eine Sonnencreme mit mindestens LSF 30, am besten mit breitem UVA/UVB-Schutz. Cremen nicht vergessen: alle zwei bis drei Stunden erneut auftragen, besonders nach dem Schwimmen oder Schwitzen. Ihre Augen schützen Sie am besten mit einer Sonnenbrille mit UV-Filter. Und wer längere Zeit draußen, im Freibad oder am Strand ist, sollte auch an schützende Kleidung oder UV-Shirts denken – besonders für Kinder und empfindliche Hauttypen.