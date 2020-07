Urlaub auf Mallorca: Aber sicher!

PR-Bericht

Be Live Hotels hat seine Aktivitäten ab Juli wieder aufgenommen. Die Hotelkette von Globalia öffnet wieder ihre Türen mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und unschlagbaren Angeboten. Zusätzlich gibt es jetzt ein neuartiges Gebotssystem, bei dem der Kunde angibt, wie viel er bereit ist zu zahlen.

BE SAFE – für einen sicheren Aufenthalt

Die Be Live Hotels haben sich der Sicherheit verpflichtet. Der Schutz von Mitarbeitern, Gästen und Geschäftspartnern hat weiterhin höchste Priorität.

Für unsere Rückkehr zählen wir auf Sie

Ab Juli eröffnet das Be Live Collection Palace de Muro 5 *, direkt am wunderschönen Strand Playa de Muro. Ein Fünf-Sterne-Hotel, in dem Erwachsene und Kinder nach so vielen Tagen zu Hause ein paar wohlverdiente Ruhetage genießen können.

Wenn Sie jedoch einen Aufenthalt ohne Kinder bevorzugen, können Sie im Be Live Adults Only Marivent 4* wunderbar abschalten. Das Hotel liegt in Cala Mayor, nur 5 Minuten vom Zentrum von Palma entfernt - Ihre perfekte Kombination für einen Aufenthalt mit Sonne, Strand und Städtetourismus.



Helle, freundliche Zimmer mit eigenem Balkon

laden zum Erholen ein. Foto: Be Live Hotels

Nutzen Sie unsere neuen Angebote für Bewohner der Balearen. Ab 67 Euro pro Person und Nacht inkl. Frühstück im Be Live Collection Palace de Muro 5* und ab 44 Euro im Be Live Adults Only Marivent 4*. Buchen Sie bei uns.

Kontakt:

www.belivehotels.com

Informationen & Reservierung: 91 136 06 06