BLG: Farbenfrohe Energiereserven aus dem Tramuntana-Gebrige

PR-Bericht

Gerade jetzt, zum Ausklang des Winters schmücken unzählige gelb und orange leuchtende Punkte das Tal von Sóller, im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca. Für Wanderfreunde und Liebhaber des authentischen Mallorcas ist das pitoreske Städtchen Sóller inmitten unzähliger Orangen-, Oliven- und Mandelhaine im Schatten der Berge eine Oase für die optimale Kombination von Entspannung und Natur mit den angenehmen Errungenschaften des modernen Tourismus. Seit Sommer 2011 zählt die Region um den Puig Mayor mit bizarren Steinformationen und ursprünglicher Vegetation zum Weltkulturerbe. Der Wasserreichtum und die vielen Sommer-Sonnentage machen aus dem kleinen Tal einen wahrhaftigen Garten Eden.

Und gerade dann, wenn die Tage länger werden und die Sonnenstrahlen von Tag zu Tag etwas mehr leuchten, warten süße Orangen, echt saure Zitronen und dicke Pampelmusen darauf, geerntet zu werden. Genau rechtzeitig, um mitzuhelfen, dass wir gutgelaunt und aktiv in den kommenden Frühling starten.

Schon zwei große Apfelsinen decken den Tagesbedarf an Vitamin C, sehr wichtig zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte. Außerdem hilft Vitamin C bei der Bekämpfung freier Radikale und stärkt unsere Arterien. Wertvolle Inhaltstoffe in der Schale und der weißen Haut direkt darunter helfen dem Herzinfarkt vorzubeugen und das Krebsrisiko zu reduzieren.

Deshalb sollten aber nur die Schale von unbehandelten Früchten verzehrt werden. Nur die kann fein geschnitten das Müsli, die Konfitüre oder auch getrocknet den Tee verfeinern.

Die Orangen aus Sóller können, da unbehandelt, komplett verzehrt werden.

Der mallorquinische Bauer, der "pagés" bewirtschaftet seine häufig mit Natursteinen und Trockenmauern begrenzte Zitrus-Plantage meist im Familienbetrieb. Die nur organisch gedüngten Früchte bleiben am Baum, bis sie reif sind, und werden von Hand geerntet.

Früher wurden die vitaminreichen Früchte mit dem Eselskarren in die Hauptstadt Palma geschafft und von aus nach Frankreich und ganz Europa verschifft. Heute verbindet der "Rote Blitz", auch Orangenexpress genannt, das versteckte Tal von Sóller mit der Inselhauptstadt und transportiert neben den einheimischen Pendlern unzählige schaulustige Urlauber, für die der Anblick der farbenfrohen Obst- und Blumengärten ein unvergessliches Erlebniss bleiben wird.

Orangen, Grapefruit und Co. kommen heute im Direktversand zum Verbraucher. Fet a Soller, der Versandhandel aus dem Tramuntana-Tal macht's möglich. Das Unternehmen bringt seit 1980 neuen Schwung in die lokale Landwirtschaft.

Aus direktem persönlichem Kontakt mit den Bauern und den Herstellern sowie höchste Priorität für nachhaltigen und gesundheitsfördernden Anbau ohne chemische Düngung und Konservierung in Kombination mit ausgefeilter Logistik enstand genau das richtige Konzept, um die Gelüste unzähliger Feinschmecker und Anhänger einer gesünderen Lebensweise in ganz Europa zu wecken.

Nebem den Engagement für die saftigen Vitaminspender werden Marmeladen, nicht nur aus den Zitrusfrüchten, in einer Werkstatt für behinderte Menschen hergestellt, und die Wurst- und Käsewaren kommen aus kleinen, lokalen Manufakturen, die noch nach traditionellen Rezepten und Methoden arbeiten.

Über den Onlineshop www.fetasoller.com können Orangen im Zehn-10Kilo-Versandkarton, auch gemischt mit Zitronen, Grapefruit und saisonabhängig Bitter- oder Blutorangen, bestellt werden. Außerdem findet sich ein breites Angebot von mit Hingabe ausgewählten oder in eigener Produktion hergestellten Delikatessen aus Mallorca in der übersichtlichen und leicht zu bedienenden Website www.fetasoller.com