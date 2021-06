Worauf Sie bei der Installation eines Gartenhauses achten sollten

PR-Bericht

Wenn Sie einen Schuppen in Ihrem Garten installieren möchten, gibt es einiges zu beachten. Es braucht mehr als nur einen Blockhausbausatz zu bestellen und ihn zu bauen.

Benötigen Sie eine Genehmigung für Ihren Schuppen?

Bevor Sie mit dem Bau beginnen, müssen Sie zunächst prüfen, ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, da auch kleine Schuppen eine Genehmigung benötigen können. An manchen Orten steht es Ihnen frei, ohne Genehmigung des Bauamtes für Ihre benötigten Erweiterungen des Gartens mit der Arbeit zu beginnen. Möglicherweise benötigen Sie jedoch eine Baugenehmigung, um auf Ihrem Grundstück einen Blockhausbausatz zu bauen oder zu installieren, oder Sie dürfen kein weiteres Gebäude auf Ihrem Grundstück haben – weil zu viel von Ihrem Grundstück bereits abgedeckt ist. Sie möchten bestimmt nicht erst nach dem Bauen herausfinden, dass der Schuppen einen halben Meter zu nah am Nachbarzaun steht. Sie sollten die örtlichen zuständigen Behörden kontaktieren, um sicherzustellen, dass Sie keine rechtlichen Probleme bei der zukünftigen Nutzung Ihrer Gartenerweiterung haben.

Die Größe und das Design Ihres Schuppens

Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, ist: Was sind Ihre Bedürfnisse? Menschen bauen Gartenhäuser aus verschiedenen Gründen. Einige tun dies auf der Suche nach mehr Abstellplatz; andere wollen ein Gartenbüro oder eine Außensauna bauen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie einen Schuppen genießen können, und wahrscheinlich haben Sie bereits eine Idee im Kopf.

Die Größe Ihres Gartenhauses hängt vom verfügbaren Platz und Ihrem Lagerbedarf ab. Wenn Ihr Bauunternehmer die Pläne für einen Blockhausbausatz erstellt oder wenn Sie sich online vorgefertigte Pläne ansehen, müssen Sie den Architekturstil berücksichtigen - was ist Ihnen am wichtigsten, wenn es um das Erscheinungsbild des Gartenhauses geht? In gewisser Weise ist dieser Raum eine Erweiterung des Haupthauses. Daher möchten Sie vielleicht, dass es den gleichen Stil und die gleichen Farben widerspiegelt wie Ihr Blockbohlenhaus. Sie können es auch als eigenständiges Gebäude planen. Zum Glück müssen Sie das Gartenhaus nicht selbst herstellen, da es namhafte Hersteller gibt, die fertige Designs für Sie anbieten. Für eine große Auswahl an Gartenhäuser oder auch, wenn Sie nach einem Blockbohlenhaus auf der Suche sind, besuchen Sie den Maestro Holzbau Unternehmen auf der Seite www.maestroholzbau.de

Fundament

Dies ist das Wichtigste, was Sie für Ihr neues Gartenhaus oder auch für ein Blockbohlenhaus, ebenso auch für alle von Maestro Holzbau gelieferten Blockhaus-Kits benötigen. Es hält Ihr Gartenhaus sowie das Blockbohlenhaus stabil und schützt esvor Bodenfeuchtigkeit. Die Art des Fundaments, die Sie wählen, hängt von der Größe Ihres Bauvorhabens und demregionalen Klima ab. Der Untergrund muss fest, eben und zu 100 Prozent aus den richtigen Materialien eingerichtet werden. Sie können KEIN Gartenhaus oder auch ein kleines Blockbohlenhaus auf Gras oder Schlamm direkt aufbauen.

Irgendwann beginnt der Boden zu sinken, was dazu führt, dass sich, das Gartenhaus verbiegt und spaltet, ganz zu schweigen davon, dass dadurch das Holz auf den Bodenträgern vorzeitig verrottet.

Für kleinere Gartenhäuser kann eine Betonplatte ausreichend sein – größere Gebäude erfordern jedoch möglicherweise ein frostsicheres Fundament. Bei der Bestellung eines Blockhaus-Bausatzes können Sie sich hierzu von unseren Profis beraten lassen.

Nachdem Sie alle oben genannten Punkte berücksichtigt haben, können Sie über die weiteren Installationen für Ihr Gartenhaus oder Blockbohlenhaus nachdenken, die Sie eingerichtet haben möchten. Wenn Sie Wasser, in Ihrem Gartenhaus oder Blockbohlenhaus haben möchten, was denken Sie, wie einfach ist es, es anzuschließen? Und wie sieht es mit Strom aus? All diese Dinge mögen unbedeutend erscheinen, aber sie beeinflussen den Erfolg Ihres Projekts.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte, an unser Team unter www.maestroholzbau.de Wir helfen Ihnen gerne weiter!