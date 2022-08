Bei Summer Yachts kümmern wir uns auch während des Sommers um Ihr Boot, indem wir es vor der Abfahrt vorbereiten und bei der Ankunft im Hafen reinigen und neu ausstatten.

VOR DER ABFAHRT:

Wir bieten verschiedene Arten von Dienstleistungen an, um Ihr Boot in einem guten Zustand zu hinterlassen, damit Sie mit allem Komfort segeln können, ohne sich um etwas kümmern zu müssen. Dazu gehören unter anderem die Reinigung, das Starten von Motoren, das Auffüllen von Tanks oder die Überprüfung der Innenausstattung.

Sie können individuell die Dienste auswählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.



BEI DER ANKUNFT IM HAFEN:

Genauso wichtig ist für uns Ihre Ankunft im Hafen. Wir stellen folgende Basisdienstleistungen zu Ihrer Verfügung: Empfang an Ihrem Liegeplatz, Abwaschen von Salzrückständen, Reinigung oder unser Wäscheservice und vieles mehr.

Unser Ziel ist es, Ihr Boot immer im bestmöglichen Zustand zu halten, damit Sie den Sommer in vollen Zügen genießen können.