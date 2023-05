Geschenkkarten sind im Sprachgebrauch auch bekannt als Shoppingcard, Gift Card oder elektronischer Gutschein. Immer ist damit eine Guthabenkarte gemeint, mit welcher im Einzelhandel geshoppt werden kann. Begehrt sind die Gutscheinkarten vor allem als Geschenk. Immerhin existiert bei ihnen ein so großes Angebot, dass für Personen aller Altersklassen und Interessen das Richtige dabei ist.

Eine der bekannten Kartenist die Paysafecard. Eine solche Paysafecard aufladen ist kein Problem, das ist an vielen Stellen möglich. Außerdem werden die Karten an verschiedenen Orten angeboten. Unter anderem ist ein Erwerb in Kaufhallen, in Drogerien oder online möglich. Damit ist schnell ein gutes Geschenk gefunden. Doch besonders beim Online-Kauf warten Gefahren. Welche dies sind und wie diese umgangen werden, wird folgend geklärt.

Online verfügbare Geschenkkarten

Auf dem Markt existieren verschiedene, online erwerbbare Geschenkkarten. Grob werden diese in digital und physisch unterschieden. Bei digitalen Karten erhalten die Personen einen Geschenkcode. Dieser kann online eingelöst werden. Die Einlösung funktioniert bequem und meist schnell. Bei der physischen Karte muss diese erst geliefert der ausgedruckt werden. Das macht mehr Arbeit. Dafür ist die Art besser zum Verschenken geeignet.

Weitere Unterscheidungen werden bei den Modellen getroffen. Beim Closed-Loop System wird eine Geschenkkarte des Einzelhandels erworben und kann nur in der Filiale des gleichen Anbieters genutzt werden. Beim Open-Loop System sind die Akzeptanzstellen vielfältiger. Nachteil ist die meist verlangte Bearbeitungs- oder Aktivierungsgebühr. Beim Hybrid-Open-Loop System/Semi-Open-Loop System verkauft eine Verkaufsstelle unterschiedliche Gift Cards des Closed-Loop Systems.

Geschenkkarten online kaufen und nutzen: mögliche Gefahren

Eine große Gefahr beim Erwerb einer Shoppingcard sind gefälschte Geschenkkarten. Für eine echte Geschenkkarte muss so gut wie immer der ganze Wert gezahlt werden. Viele Betrüger bieten aber solche Geschenkcoupons verbilligt an.

Eine zweite Gefahr sind programmgenerierte Geschenkkarten. Einige Websites nutzen scheinbare Geschenkkarten-Generatoren. Solche sollen einen Gutscheincode erstellen können. Oft laden sich User damit jedoch Schadsoftware herunter. Einige Programme verlangen sogar die Bekanntgabe persönlicher Daten oder überwachen die Zwischenablage des Users, um eine gefälschte Krypto-Wallet-Adresse zu erstellen.

Ebenso ist eine Geldzahlung an Cyber-Kriminelle als Gefahr möglich, die sich etwa als Finanzamt-Angestellte ausgeben. Echte Mitarbeiter einer Behörde drängen nicht auf diese Zahlungsweise.

Genauso besteht das Problem der nicht eingelösten Guthabenkarten. Alle Geschenkkarten besitzen immerhin ein Ablaufdatum. Bevor dieses erreicht ist, muss die Karte eingelöst werden. Manchmal werden solche Guthaben aber nicht eingelöst, weil die Karte oder der Online-Code verloren ging oder das Geschäft schloss.

Um einen Betrug zu verhindern, sollten Geschenkkarten nur von einer seriösen Quelle stammen.

Online sicher Geschenkkarten kaufen

Um beim Online-Erwerb keine Gefahren einzugehen, sollte man sich an seriöse Anbieter, wenden. Dort werden keine vergünstigten, unsicheren Gutscheine von Privatpersonen angeboten. Außerdem muss bei seriösen Anbietern keine Software heruntergeladen werden.

Geschenkkarten gefahrlos online verwenden

Damit das Online-Einlösen nicht schiefgeht, sollte dafür nur eine seriöse Webseite genutzt werden. Auch ist eine schnelle Beanspruchung ratsam. So kommt der Guthabencode nicht abhanden und verfällt nicht. Ebenso sollte keine Bezahlung über Guthabenkarten an Cyber-Kriminelle geschehen, die sich als scheinbare Bankangestellte oder Ähnliches ausgeben.

Fazit:

Bei einem Online-Kauf oder einer Online-Einlösung von Geschenkkarten bestehen leider einige Gefahren. Seriöse Anbieter verkaufen die Guthabenkarten zum vollen Wert und verlangen keine Programm-Downloads. Einlöse-Sicherheit bringen seriösen Webseiten und eine baldige Verwendung.