Der Graue Star (Katarakt) ist der Verlust der Transparenz der Augenlinse, die sich hinter der Pupille befindet und dazu dient, die Bilder auf der Netzhaut zu bündeln. Diese Pathologie ist mit dem natürlichen Alterungsprozess des Menschen verbunden und betrifft mehr als 50 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre. Die wahrgenommenen Symptome stehen im Zusammenhang mit dem Verlust der Sehschärfe, erhöhter Kontrastempfindlichkeit sowie störenden Lichtblitzen. Zur Entfernung des Grauen Stars ist ein chirurgischer Eingriff erforderlich, der dem Patienten eine rasche Wiederherstellung seiner Sehkraft ermöglicht.

Die medizinische Direktorin der augenärztlichen Abteilung bei Quirónsalud Palmaplanas, Dr. Ana Cardona, erklärt, dass "sowohl die Operation als auch die Wahl der Intraokularlinse entscheidend für das Ergebnis der Operation sind". Zudem betont Cardona, dass "alle unsere Patienten einer ausführlichen, individuellen Untersuchung der Hornhaut und der Netzhaut unterzogen werden, um die Art der Operation und die Intraokularlinse zu empfehlen, die in jedem Fall am besten geeignet sind. Auf diese Weise können wir uns an die Bedürfnisse des Patienten anpassen". So kann der Patient auf Anraten seines Facharztes aus einer breiten Palette von Linsen wählen, von traditionellen monofokalen Intraokularlinsen bis hin zu den innovativsten multifokalen Linsen und Linsen mit erweitertem Fokus, die das Sehvermögen in verschiedenen Entfernungen und nicht nur in der Weite wiederherstellen können.



Abschließend betont Dr. Cardona, wie wichtig es ist, "die Technik mit der besten Ausrüstung durchzuführen und sich für erfahrene Fachleute zu entscheiden". Nicht zu vergessen sind die Sicherheiten, die Spezialisten in einem Krankenhaus bieten.

Dr. Ana Cardonal ist die medizinische Direktorin der augenärztlichen Abteilung der Klinik Quironsalud Palmaplanas.

Lasik-Chirurgie mit der besten Technologie



Die fortschrittlichste und präziseste Lasertechnologie auf dem Markt in Verbindung mit der Erfahrung der Spezialisten der augenärztlichen Abteilung bei Quirónsalud Palmaplanas sind die beste Garantie für die Durchführung einer schnellen und sicheren refraktiven Operation, die die Wiederherstellung des Sehvermögens ermöglicht.

Dr. Arantxa Urdiales im Operationssaal des Instituto oftalmológico (augenärztliche Abteilung) von Quirónsalud Palmaplanas.

Dr. Arantxa Urdiales, die mehr als 7000 refraktivchirurgische Eingriffe mit hervorragenden Ergebnissen durchgeführt hat, erklärt: "Es handelt sich um ein sehr präzises Verfahren mit einer einfachen postoperativen Phase und einer schnellen Wiederherstellung der Sehkraft praktisch gleichzeitig auf beiden Augen. Es gibt kaum Beschwerden".



Nach der Operation wird am nächsten Tag eine Kontrolluntersuchung durchgeführt, und die normalen Tätigkeiten können fast sofort wieder aufgenommen werden.