Seinen Urlaub in einem Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung zu verbringen, liegt voll im Trend. Dabei muss man nicht gleich eine Immobilie besitzen. Gerade auf Mallorca gibt es eine große Anzahl an verschiedensten Mietobjekten, am Meer, im Inselinneren, in den Bergen oder in einem der kleinen idyllischen Dörfer.

Finca Ranchon Grande mit Pool und exotischem Garten. Finca Ranchon Grande Neu auf dem Markt ist Rentallorca, die Agentur, die sich nur auf Mallorca spezialisiert hat. Seit knapp eineinhalb Jahren bietet die mallorquinische Firma alle Arten von Mietimmobilien an. Ihr Portfolio reicht von kleinen Apartments über Dorfhäuser bis hin zu einsam liegenden Fincas mit Pool und / oder Luxusausstattung. Derzeit sind rund 140 Objekte auf der Homepage zu finden, darunter ist für jeden Geschmack und Geldbeutel das passende dabei. Villa Ca'n Tugores Firmensitz und Anlaufstelle ist in dem Dorf Petra in der Inselmitte (Carrer Pare Miquel de Petra 12 b, 07520 Petra). Hier können Eigentümer, die eine Immobilie zur Vermietung anbieten möchten, direkt mit Agenturchef Joan Crespí Morillas in Kontakt treten. Auch Kunden können sich vor Ort über alles informieren und sehen, dass es sich nicht nur um ein windiges Onlineportal handelt, das keine richtige Firmenadresse hat. Das Rentallorca-Team – bestehend aus Geschäftsführer und Verkaufsleiter Joan Crespí Morillas, Esteve Genovard Ferriol, IT und Reservierungen, sowie Sybille Kay, zuständig für Reservierungen und Kundenbetreuung – steht Ihnen hier zur Vefügung und nimmt gerne auch Anfragen auf Deutsch entgegen. Finca Son Reixach Rentallorca kooperiert darüber hinaus mit dem balearischen Verband der Ferienhausvermieter (“Federación ETV”). Das gibt Eigenheimbesitzern wie potenziellen Gästen eine zusätzliche Sicherheit. "Wir arbeiten seriös", betont Crespí Morilla.



Wer seinen Urlaub in diesem Jahr auf der größten Baleareninsel verbringen möchte, sollte sich nicht allzu lang Zeit lassen mit der Suche nach der für ihn geeigneten Unterkunft, die Nachfrage ist enorm.



Auf der Homepage von Rentallorca finden Sie bestimmt das passende Objekt: www.rentallorca.com