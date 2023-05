Was ist The Test Mallorca?



Clinicas The Test ist eine Klinik, die sich auf die Wiederherstellung der sexuellen Gesundheit des Mannes spezialisiert hat. Behandlungen wie erektile Dysfunktion, vorzeitige Ejakulation, mangelndes Verlangen... Situationen, die sexuelle Unzufriedenheit verursachen und unser Leben verschlechtern.

Clinicas The Test wurde 2019 mit dem Ziel gegründet, Männer bei der Aufrechterhaltung, Verbesserung und Lösung ihres Sexuallebens zu begleiten.



Die Klinik sieht sich als Verbündete der Männer, die Tabus bricht und die männliche sexuelle Gesundheit dank einzigartiger und personalisierter Behandlungen stärkt.

Besonderer Fokus



Die Methode von The Test ist eine der einzigartigen Techniken für die sexuelle Gesundheit des Mannes, die eine bahnbrechende Technologie in diesem Bereich mit der Erfahrung und Professionalität des Ärzteteams verbindet.



Dank der medizinischen Erfahrung und der individuellen Anpassung der Behandlung an die Bedürfnisse und Vorlieben des Patienten können Tausende von Menschen weiterhin jeden Aspekt ihres Sexuallebens erhalten, verbessern und lösen.



Es handelt sich um eine exklusive und einzigartige Methode, die den Mann in seinem Sexualleben begleitet.



Dienstleistungen:

Erektile Dysfunktion/ Verbesserung der Erektion

Vorzeitige Ejakulation / Ejakulationskontrolle

STD-Testen

Vergrößerung und Verdickung des Penis

Penisverkrümmung

Sexualpsychologie

Andere chirurgische Eingriffe



Unterschiedliche Vorteile

Einzigartige Formel zur Verbesserung des Sexuallebens

Kostenlose Beratung im Wert von 95 Euro

Kliniken in ganz Spanien auf Erdgeschossniveau

Tausende zufriedene Kunden genießen den Sex

Spezialisten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung

Kostenlose Testosteron-Untersuchungen

Auf den Patienten abgestimmte Kosten

12-, 24- oder 36-monatige Ratenzahlung

Begrenzte Plätze mit exklusivem Preis

Verbündeter zur Erhaltung der sexuellen Gesundheit

Speziell für Männer

Personalisierte Lösungen zur Verbesserung des Sexuallebens

Schockwellen

Hyperbare Medizin

Modernste Technologie

Mit den besten Geräten ausgestattete Klinik

ISO 9001 zertifizierte Kliniken