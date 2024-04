Nicht nur künftigen Tennisspielern steht die Rafa Nadal-Schule innerhalb der renommierten Rafa Nadal Academy by Movistar offen, sondern allen Schülern, die in der Atmosphäre und Geborgenheit einer der in den letzten Jahren am schnellsten wachsenden Bildungseinrichtungen der Balearen lernen möchten. Die Rafa-Nadal-Schule wurde 2016 gegründet, um Schüler der Sekundarstufe auszubilden, im Jahre 2019 wurde das lang erwartete Ziel erreicht, auch Familien, die die Eröffnung der Grundschule gefordert hatten, eine erstklassige Ausbildung bieten zu können.

Abschlussfeier der Rafa Nadal Academy in Manacor.

Dank der Erweiterung der Einrichtungen und der Einbindung von Natalie Alcover, Leiterin der Primarstufe, in das Projekt, ist die Schule auf dieser Ebene zu einem pädagogischen Maßstab geworden, der dem Vorbild der Sekundarstufe folgt. „Die Schüler kommen aus einer Vielzahl von Ländern und Kulturen, aber alle Klassen werden auf Englisch unterrichtet. In unserer Schule genießen wir ein einzigartiges Umfeld, weil wir Teil einer viel größeren Organisation sind. Die Kinder haben das Glück, erstklassige Einrichtungen wie Hallen- und Freibäder, eine Sporthalle, Tennisplätze und einen Speisesaal zu nutzen, in dem sie ein Fünf-Sterne-Mittagsbuffet genießen können”, sagt Alcover.

Der Erfolg der Rafa-Nadal-Schule ist, wie Alcover selbst analysiert, auf das große Engagement von Lehrern, Schülern und Eltern zurückzuführen: „Die Rolle der Familien ist grundlegend. Sie nehmen aktiv an der Erziehung der Kinder teil und fühlen sich mit ihren Kindern in der Obhut unserer Schule sehr sicher. Wir vermitteln ihnen die gleichen Werte, die sie auch zu Hause vermitteln würden - Werte, die Rafa Nadal selbst übernommen hat.”

Die Vermittlung von Werten ist einer der Schlüssel zum Erfolg an der Rafa-Nadal-Schule.

In nur zwei Monaten wird der achte Jahrgang der Rafa-Nadal-Schule seine Ausbildung abschließen. Der Höhepunkt des Schuljahres wird die lang erwartete Abschlussfeier sein, bei der auch der mallorquinische Tennisweltstar anwesend sein wird. Letztes Jahr übermittelte Nadal in Begleitung von Iga Swiatek (Nummer eins der WTA-Rangliste) den Schülern eine Botschaft, die zum Geist der Schule geworden ist: „Ich hoffe, dass ihr hier mit dem nötigen Rüstzeug für die Zukunft herausgeht, was auch immer es sein mag. Ich habe nur einen einzigen Rat für euch: Gebt euch selbst Chancen. Seid nicht frustriert, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Gebt euch selbst immer wieder eine Chance. Ich hatte im Laufe meiner Karriere viel Freude, aber auch viele schwierige Momente mit Verletzungen oder Niederlagen, und das Beste, was ich in meinem Leben getan habe, ist, mir selbst immer wieder Chancen zu geben, mit der Hilfe meines ganzen Teams. Wenn man das tut, wird die Zeit kommen, in der man den Weg findet, seine Ziele zu erreichen.”

Die Rafa-Nadal-Schule hat ihr Angebot 2019 auf den Grundschulbereich ausgeweitet.

Viele der Schüler, die im Juni ihren Abschluss machen werden, haben bereits Stipendien für ein Studium an Spitzenuniversitäten in den USA und Europa im nächsten Jahr erhalten. Andere hingegen werden sich dafür entscheiden, ihr Studium in Spanien fortzusetzen. Das Wichtigste ist, dass sie alle ihre Zukunft aufbauen, indem sie sich Tag für Tag „Chancen geben”, um große Fachleute und vor allem große Menschen zu werden.

