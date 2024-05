Was ist die beste Strandmusik? Diese Frage beschäftigt uns alle immer wieder. Doch keiner hat es leichter als der heutige Mallorca-Freund, denn in all den Jahrzehnten hat sich eine enorme Zahl genialer Songs gesammelt, die wie eine Droge für die perfekte Urlaubsstimmung wirken. Viele davon stammen aus der Zeit vor dem Jahr 2000, sie haben sich tief ins musikalische Gedächtnis gegraben und sind dort mit unseren schönsten Erinnerungen verknüpft: Das ist echte Musik zum Träumen.

Niemand muss sich dafür mehr mühsam eine Playlist zusammenstellen, denn bei SCHWARZWALDRADIO gibt es diese Songs am laufenden Band. Vor allem ist das Programm mit vielen Überraschungen gespickt, mit Liedern, die tief unten in der Schatzkiste verborgen liegen – und von findigen Moderatoren wieder ans Tageslicht geholt wurden. Darunter ist ruhige Musik zum Entspannen genauso wie starke Partysongs, eben das, was echter Urlaub braucht.

Schnell wird klar: Das perfekte Oldies Radio für Mallorca stammt tatsächlich aus dem Schwarzwald!

Die beste Musik für den Strand: Hier wird sie serviert!

Am Strand wollen Menschen entspannen, träumen und Abstand vom Alltag nehmen. Sie möchten sich auf die abendliche Strandparty einstimmen oder auf das romantische Candle-Light-Dinner. Dafür braucht es vor allem Leichtigkeit und Schwung, eben echte Urlaubsgefühle. Welche Lieder transportieren diese Emotionen?

Hier eine Hitliste der besten Strand-Songs aller Zeiten:

1. Like Ice In The Sunshine (Beagle Music, 1986)

2. Summer Dreamin‘ (Kate Yanai, 1991)

3. Lambada (Kaoma, 1989)

4. Summer Of ’69 (Bryan Adams, 1985)

5. On The Beach (Chris Rea, 1986)

6. Tag am Meer (Die fantastischen Vier, 1993)

7. In The Summertime (Mungo Jerry, 1970)

8. Vamos A La Playa (Righeira, 1983)

9. Irgendwann bleib i dann dort (STS, 1983)

10. Azzurro (Adriano Celentano, 1968)

11. Bello E Impossibile (Gianna Nannini, 1986)

12. Rockaway Beach (Ramones, 1977)

Die Wette gilt: Das eine oder andere Lied aus dieser Liste kann wirklich jeder trällern. Andere Songs wiederum muss man nur kurz nachhören und schon kommt die Erinnerung in Schwung. Alle zusammen machen ein Stück weit süchtig – und wecken das Fernweh, das seine Erfüllung auf der Lieblingsinsel der Deutschen findet.

Vom Ohr ins Herz: Was macht einen coolen Beachsong aus?

So unterschiedlich die oben aufgezählten Musikstücke auch sind, so sehr haben alle Beach-Songs eines gemeinsam: Sie wandern vom Ohr direkt ins Herz und regen je nach Temperament zum Mitsummen an oder Mitschmettern ein. Das Geheimrezept dafür fängt beim Rhythmus an, geht über die eingängige Melodie und endet beim locker-flockigen Text.

Die Klänge wirken direkt auf unser limbisches System, dort entstehen positive Gefühle aller Art. Bei musikalischer Harmonie geriet es sozusagen in sanfte Schwingung und das Leben erscheint mit einem Schlag viel leichter. Strandmusik löst positive Gefühle aus, sie macht glücklich, beflügelt und entspannt. Schöne Erinnerungen werden wach, und tatsächlich gehen oft sogar Schmerzen zurück, wenn ein mitreißendes Lied erklingt. Urlaub ohne Musik erscheint für die meisten Menschen ohnehin undenkbar, zum Glück ist sie an den meisten Destinationen in Fülle vorhanden. Mallorca macht da keine Ausnahme, eher gehört das liebste Eiland der Deutschen zu den musikalischen Hochburgen dieser Welt, mit Strandkonzerten, Clubs und Bars, die Urlauber rund um die Uhr in Stimmung bringen.

Radio Sender auf Mallorca – statt Musik aus der Konserve

Musik ist heute überall verfügbar, niemand braucht mehr einen fetten CD-Player oder einen Walkman zum Hören. Auch das Radio schien lange Zeit „out“, doch immer mehr Menschen entdecken vor allem im Urlaub, wie wertvoll diese klassische Quelle ist.

Bei Schwarzwaldradio sind noch echte DJs nach altem Schrot und Korn am Werk, die kein digitaler Algorithmus der Welt ersetzen kann. Sie investieren Herzblut und jahrzehntelange Erfahrung in ihre Musikauswahl, überraschen ihre Zuhörer immer wieder und verwöhnen sie mit klangvollen Genüssen aus alten Zeiten. Dazu legen sie sich auch in ihren Wortbeiträgen mächtig ins Zeug, liefern schwungvoll und knapp spannende Infos, und labern eben nicht ellenlang rum.

Oldies but Goldies lautet die Devise des Senders. Das bedeutet, im Rampenlicht stehen die stärksten Songs der 50er bis 90er Jahre, für viele Urlauber unvergessene Kindheits- und Jugendjahre. Auch wer noch unter 30 ist, weiß die Musikqualität des 20. Jahrhunderts oftmals zu schätzen, als das Auto Tune noch in den Kinderschuhen steckte und die Musiker mit Herz und Seele bei der Sache waren.

SCHWARZWALDRADIO auf Mallorca hören – wie soll das gehen?

Ist SCHWARZWALDRADIO nicht irgendein lokaler Sender irgendwo bei Offenburg? Ja und nein. Analog gibt’s das Programm nur im Mittleren Kinzigtal auf 93,0 MHz. Im digitalen Radio DAB+ hat es einen deutlich breiteren Wirkungskreis und ist in ganz Deutschland mit einem dab+-Radio zu empfangen,, teilweise sogar über die deutschen Grenzen hinaus, aber eben nicht bis nach Mallorca.

Aber da gibt’s ja noch Internetradio, im Live-Stream ist der Sender weltweit verfügbar, an der Playa de Palma genauso wie an der Copacabana. Und dann wäre da noch die SCHWARZWALDRADIO App, die den Oldie-Stream fest aufs Handy bannt. Die Musik ist zwar von gestern, die Technik aber nicht.

Achtung: Benimmregeln auf Mallorca betreffen auch die Musik!

So schön die Strandmusik auch sein mag, die Nachbarn möchten meistens lieber ihre eigenen Songs oder das Wellenrauschen hören. Zu den Benimmregeln auf Mallorca gehört es deshalb, laute Musik zu unterlassen. Musikgeräte oder -instrumente, die zu Lärmbelästigung an Strand, Promenade oder auf der Partymeile führen, kassiert die Polizei regelmäßig ein.

Frühestens nach 24 Stunden dürfen sie in die Hände ihrer Besitzer zurückkehren, allerdings nur, wenn diese mindestens die Hälfte des angesetzten Bußgeldes bezahlt haben. Doch schon allein aus Höflichkeit sind die Stöpsel im Ohr eine Selbstverständlichkeit, wenn es darum geht, sich am Strand musikalisch in Urlaubslaune zu versetzen.

Fun Fact: Der Schwarzwald hat eine ständige Botschaft auf Mallorca

Die ständige Botschaft des Schwarzwalds auf Mallorca ist das Café Schwarzwald in Peguera. Die Lokalität existiert nicht erst seit David Schlosser und seine Freundin Susanne 2010 im Rahmen der Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ auf der Urlaubsinsel eingetroffen sind. Die beiden haben das Lokal lediglich übernommen, in Wirklichkeit stammt dieser Hotspot Schwarzwälder Gemütlichkeit aus dem Jahr 1986.

Das Café verfügt über eine eigene Konditorei, in der täglich frische, handgefertigte Kuchen und Torten entstehen. Wie könnte es auch anders sein? Schließlich ist der Schwarzwald ganz besonders für seine eigenen regionale Kirsch-Sahne-Schokotorte, sprich: für die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte bekannt. Ein solches Prachtstück auf Mallorca zu vernaschen, das ist fast wie Oldies am Strand zu hören. Und schnell wird klar, warum der Schwarzwald auch ins Mittelmeer gehört – falls irgendwer noch Zweifel daran hatte.