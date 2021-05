Sunset Group in Porto Cristo - Wohnen in Cala Ratjada

PR-Bericht

Die Bauträgergesellschaft SUNSET GROUP befindet sich in Porto Cristo und widmet sich seit Jahren dem Bau und Verkauf von Häusern im Küstengebiet Mallorcas. SUNSET GROUP hat im Laufe ihrer Laufbahn eine Präferenz für Zonen entwickelt, die Ruhe vermitteln und sich perfekt in die Umgebung integrieren, sowie sich in der Nähe zum Mittelmeer befinden.

Bei allen Gebäuden wird sehr viel Wert auf eine hochwertige Verarbeitung gelegt und bei der Gestaltung der Wohnung und besteht man ausschließlich auf Verwendung von Materialien bester Qualität, als auch auf die Suche nach den besten Lagen.

Die Anwohner von Cala Rajada haben die wunderschönen Strände von Cala Gat, Cala Agulla und Cala Moltó in nächster Nähe. Der Naturpark der Halbinsel Llevant bietet herrliche Landschaften und großartige Möglichkeiten zum Wandern. Golfliebhaber können unter verschiedenen Plätzen wie zum Beispiel Capdepera Golf, Canyamel Golf und Pula Golf wählen, die alle bequem in 15 Minuten erreichbar sind.

Cala Rajada liegt 81 km von Palma und dem Flughafen entfernt. In nächster Umgebung der Ortschaft findet man sämtliche Infrastrukturen und ein reichhaltiges gastronomisches Angebot sowie Möglichkeiten zum Wandern, Golfspielen und Ausüben von Wassersportarten.In der nahen Stadt Manacor, nur 30 km entfernt, befindet sich das weltbekannte Rafa Nadal Sports Centre mit einem hochwertigen Sportangebot.

Das Gebäude ist in 20 Apartments mit jeweils ca. 90 m2 Wohnfläche aufgeteilt. Alle umfassen zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Zu den Parterrewohnungen gehört ein privater Außenbereich im Garten und zu den Penthausapartments eine Terrasse zu privater Nutzung auf der Dachterrasse des Wohnhauses.

Die Parterrewohnungen haben den Vorteil eines eigenen Gartens mit direktem Zugang zum Swimmingpool.

Die Wohnungen auf der 1. und 2. Etage zeichnen sich durch ihre identische Raumaufteilung aus und bieten Terrassen mit Blick auf den Swimmingpool.

Die Wohnungen der oberen Etage haben den Vorteil einer eigenen Sonnenterrasse mit direktem Zugang vom Apartment aus.