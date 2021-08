PR-Bericht

Immobilien auf Mallorca: Wie man eine eigene Ferienvilla zum Bruchteil der Kosten erwirbt

Während die allgemeine Reiselust weiterhin groß ist, zeigt die aktuelle Zeit besonders den Stellenwert von Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Urlaubsplanung. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach Ferienhäusern in die Höhe geschnellt ist. Je luxuriöser das Haus, desto höher jedoch der Kaufpreis – Tendenz während der Pandemie weiter steigend. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind der persönliche Arbeitsaufwand, die hohen laufenden Kosten und die kurze Nutzungsdauer pro Jahr. Lohnt sich der Kauf einer Ferienimmobilie also nicht? Es kommt auf das Modell an! VillaCircle, die Plattform für Miteigentum an hochwertigen Ferienimmobilien, will all diese Hürden mit einem in Europa neuen Konzept überwinden, das in den USA längst etabliert ist: das Managed Co-Ownership-Modell. Hier wird eine Immobilie weder gemietet noch vollständig gekauft – doch der Rund-um-sorglos-Urlaub ist garantiert. Was bietet das Unternehmen für Mallorca-Liebhaber? Die beiden Gründer und Immobilien-Experten Jean-Pierre Fumagalli und Roland Schaber beantworten die wichtigsten Fragen:

Wofür steht Managed Co-Ownership bei VillaCircle?

Roland Schaber: Beim Managed Co-Ownership besitzt der Eigentümer oder die Eigentümerin anteilig z.B. ein Achtel, Viertel oder die Hälfte einer luxuriös ausgestatteten Ferienimmobilie. Der Anteil richtet sich nach den persönlichen Bedürfnissen und der angestrebten Nutzung. Die Immobilie wird zusätzlich professionell mit Service vor Ort verwaltet und instandgehalten. Ein Blick auf VillaCircle lohnt sich für alle, die regelmäßig Villen mieten oder von Eigentum träumen, aber vor dem Kauf aus Kosten- und/oder Servicegründen zurückschrecken. Bei uns wird das Eigentum an den Häusern über eine Beteiligung an einer speziell für jedes Objekt gegründeten deutschen Eigentümergesellschaft erworben.

Jean-Pierre Fumagalli: Das Co-Owning-Prinzip macht so einen kleinen ausgewählten Kreis von Personen zu Anteilseignern ihrer eigenen Traumvilla. Die hohen Anschaffungskosten und laufenden Ausgaben und Steuern werden auf einen Bruchteil gesenkt, wenn man es mit dem Besitz einer kompletten Immobilie vergleicht. Dabei gibt es keine signifikante Einschränkung der tatsächlichen Nutzung. Das Modell wird ebenfalls für Menschen attraktiv, die bei einem kompletten Kauf alternativ über eine zusätzlichen Fremdvermietung nachdenken, was dann oftmals nicht infrage kommt. Die Höhe des erworbenen Anteils wirkt sich auf das Nutzungsrecht pro Jahr aus. Das heißt: Wer ein Achtel der Immobilie erwirbt, kann sie mindestens sechs Wochen pro Jahr nutzen. Bei einem Viertelanteil sind es dann schon drei Monate. Das entspricht meist mehr als der gängigen Nutzungszeit durch Privatpersonen von Ferienhäusern im Jahr.

Wie wird garantiert, dass die Immobilie zur Wunschzeit zur Verfügung steht?

Jean-Pierre Fumagalli: Wir garantieren eine überschneidungsfreie und optimale Auslastung der Immobilie, indem die Eigentümer und Eigentümerinnen aus unterschiedlichen Bundesländern mit versetzten Ferienzeiten kommen und einen Mix aus unterschiedlichen Freizeitinteressen abbilden. Sei es die Sport- und Golfliebhaber, das Paar mit schulpflichtigen Kindern oder der Pensionär oder die Pensionärin. Die jeweils anderen Anteilseigner und Anteilseignerinnen muss man nicht zwingend persönlich kennen oder sich mit ihnen abstimmen. Die gesamte Kommunikation und Nutzung läuft über die VillaCircle App – inklusive klarer Regeln und dem „Managed“ Services wie Instandhaltung, Reinigung und Verwaltung. Wer sich in seine Villa einbuchen will, tut dies bis zu 24 Monate im Voraus bequem per App.

Ist das Modell neu und einzigartig?

Jean-Pierre Fumagalli: Managed Co-Ownership ist in Ländern wie den USA bereits seit vielen Jahren erfolgreich. Es kommt besonders dann zum Einsatz, wenn ein hochwertiger Vermögensgegenstand von Einzelpersonen nicht zu 100 % genutzt wird. Das Modell gibt es dementsprechend für Ferienimmobilien als auch Yachten, Privatflugzeuge oder Oldtimer. Mit VillaCircle haben wir das Modell europatauglich gemacht und an die deutsche Rechtslage und länderspezifischen Steuersysteme angepasst. Es lohnt sich nicht nur für Mallorca-Fans. Die angebotenen Immobilien erstrecken sich auf viele beliebte Regionen in Europa.

Ist Managed Co-Ownership gleichbedeutend mit dem Timesharing-Modell?

Roland Schaber: Managed Co-Ownership verspricht zwei bis maximal acht mittelbaren Eigentümern luxuriöse und stressfreie Urlaubsaufenthalte in traumhaften Villen. Wir wollen kein Kopfzerbrechen mehr über Service vor Ort, Mietkonditionen oder ausgebuchte Hotels. Das Konzept mag an das bekannte Timesharing Modell erinnern, hat damit aber nichts gemein. Die Unterschiede beginnen schon beim Besitz: Beim Timeshare erwirbt man keinerlei Eigentum an der einzelnen Immobilie, nur feste Nutzungszeiten in Hotels oder Wohnanlagen einer Betreibergesellschaft mit hunderten oder sogar tausenden von anderen Mitgliedern. Exklusivität gilt hier kaum. Die Nutzung erfolgt beim Timesharing in der Regel über ein Zeitpunktesystem. Von den Wertsteigerungen der einzelnen Immobilie können Nutzer und Nutzerinnen von Timeshare nicht profitieren. Bei Co-Ownership ist das hingegen der Fall.

Was bietet VillaCircle speziell auf Mallorca?

Jean-Pierre Fumagalli: Mallorca ist zweifelsohne eine der beliebtesten Inseln Europas. Mildes Klima, mediterraner Lebensstil – das lockt Reiselustige rund ums Jahr an. Die Insel ist ein Paradies für Fans von Badeurlaub, Wassersport, Radtouren, Wandern und Golf. Doch Trauminsel bedeutet meist Albtraummietpreise von Ferienimmobilien, besonders in den Toplagen. Als Plattform für Miteigentum wollen wir mit VillaCircle hier durch Kosten- und Aufwandsreduktion Traumverwirklicher sein und Luxusimmobilien mit dem entsprechenden Service einer größeren Zielgruppe zugänglich machen.

Interessierte können aus unseren aktuellen Listings mit Villen und Fincas in Palma, Arta, Port d'Andratx oder Portals Nous wählen oder alternativ ihre selbst ausgesuchte Traumimmobilie vorschlagen. Die VillaCircle-Objekte haben allesamt einen erstklassigen Einrichtungsstil und eine traumhafte Lage in Strandnähe mit Meerblick und eigenem Pool. VillaCircle arbeitet dafür mit professionellen Experten für Innenarchitektur und Design zusammen. Es geht darum, modernes Interior und Technologie zusammenzubringen, damit eine Wohlfühloase geschaffen wird, die zum Flair des Standortes passt. Persönliche Gegenstände können ebenfalls permanent in der Immobilie bleiben. Bei Abwesenheit werden sie sicher verwahrt. Eigentum auf Mallorca zu besitzen, lohnt sich. Es garantiert ein besonderes Lebensgefühl, wenn unvergessliche Urlaubsmomente und garantierter Zugang auf eine private Wertanlage treffen. Denn bei einer Wertsteigerung steigen die eigenen Anteile mit.

Wie können Makler und Eigentümer profitieren?

Jean-Pierre Fumagalli: Im Miteigentum-Konzept ist nicht nur Platz für Kaufinteressierte. Makler und Eigentümer, die bereits eine Ferienimmobilie besitzen, können jederzeit einsteigen. Für Makler und Maklerinnen gibt es das Partnerprogramm mit kostenfreien Listings bei VillaCircle. Damit erreichen sie eine komplett neue Gruppe an Interessierten. Zeigt unser Netzwerk Interesse kauft VillaCircle zusammen mit den neuen Anteilseignern das Objekt und zahlt die dazugehörige Provision.

Roland Schaber: Wer im Gegenzug privat seine Immobilie ganz oder teilweise anbieten möchte, kann sie nach angemessener Prüfung über VillaCircle anbieten. Sofern das Objekt zu VillaCircle passt, wird die Immobilie gelistet und das Eigentum vor dem Kauf in eine deutsche Objektgesellschaft mit maximal acht Anteilen umgewandelt. Diese Objektgesellschaft wird Immobilien-Eigentümer, der Eintrag im Grundbuch ist inklusive. Der ehemalige Alleinbesitzer oder die Alleinbesitzerin behält dann an dieser Objektgesellschaft ein Achtel, ein Viertel oder sogar die Hälfte der Anteile – je nachdem wie viel Eigennutzung geplant ist. Die restlichen Anteile werden von VillaCircle an weitere sorgfältig ausgewählte Personen verkauft.

Wir sind uns sicher: Mallorca bleibt auch in Krisenzeiten ein Garant für erholsamen Urlaub. Das hat die Bewegung auf dem Immobilienmarkt verdeutlicht.