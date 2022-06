Eine Immobilie auf den Balearen zu finden, ist keine leichte Aufgabe, sowohl was die Verfügbarkeit als auch was das Budget betrifft. Diejenigen, die auf einer der Inseln kaufen wollen, haben es immer schwerer. Nicht umsonst sind die Balearen laut dem jüngsten Jahresbericht über die Verkaufspreise von pisos.com neben Madrid, dem Baskenland, Katalonien und den Kanarischen Inseln die Region, in der es mit Abstand am teuersten ist, eine Wohnung zu erstehen.

Vergleicht man die Daten von 2022 mit denen von vor einem Jahr, so zeigt sich, dass einer der auffälligsten Preisanstiege in der Stadt Palma de Mallorca zu verzeichnen war: Die Kosten für den Kauf einer Wohnung sind dort um bis zu elf Prozent gestiegen. Dies macht den Zugang zu Wohnraum sehr schwer, insbesondere für Menschen, die bereits auf der Insel leben, dort arbeiten und sich durch den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses in ihrer Heimatstadt unabhängig machen wollen. Nach Provinzen aufgegliedert, werden die teuersten Hauspreise auf den Balearen mit 3.376 Euro pro Quadratmeter registriert, gefolgt von Madrid (3.254 Euro pro Quadratmeter), Guipúzcoa (3.229 Euro pro Quadratmeter), Barcelona (2.902 Euro pro Quadratmeter) und Vizcaya (2.787 Euro pro Quadratmeter), Städte, die bereits in der Vergangenheit die höchsten Preise erzielt wurden. Die Schwierigkeiten beim Kauf von Immobilien auf den Balearen Die Suche nach und der Kauf einer Wohnung, die sich unserem Geldbeutel anpasst, kann ein wirklich steiniger Weg sein. Um dieses Problem zu lösen, hat die Regierung der Balearen vor mehr als einem Jahr eine Initiative gestartet, die darauf abzielt, die Wohnungen von Großeigentümern vorübergehend zu enteignen und zur Sozialmiete anzubieten, um den Zugang zu Wohnraum zu erleichtern. Die Suche nach einer Wohnung zu einem nicht zu hohen Preis ist ein weiteres großes Hindernis für die Bewohner der Balearen. Die Webseite pisos.com bietet in fünf Sprachen eine große Übersicht an neuen und gebrauchten Immobilien. Diejenigen, denen dies gelingt, haben es danach nicht leichter: Sie sind gezwungen, einen großen Teil ihres Gehalts für die Wohnung auszugeben. Die Daten des INE (des spanischen Statistikamts) zeigen einen noch nie da gewesenen Preisanstieg, der lediglich das Ergebnis der Verschärfung eines Problems ist, das auf dem Archipel schon seit Jahrzehnten besteht. Damit meinen wir natürlich die Grundstücksknappheit und den Boom der Ferienvermietung, der dazu geführt hat, dass den Bewohnern praktisch keine Mietwohnungen mehr zur Verfügung stehen. Kaufbeschränkungen für Ausländern Angesichts der Wohnungsnot verabschiedete das Parlament Anfang dieses Jahres einen von der Partei MÉS pro Menorca eingebrachten Antrag, in dem sich die Balearenregierung verpflichtete, eine Begrenzung des Erwerbs von Wohnraum durch Ausländer zu prüfen. Es scheint jedoch, dass diese Verordnung dem europäischen Recht widerspricht. Dies ist ein weiterer Versuch der Regierung von Francina Armengol, das Problem der Wohnungsknappheit zu lösen. Es ist wahr, dass die Rolle der Ausländer beim Kauf von Wohnungen sich sehr positiv nach der Pandemie entwickelt hat. Prozentual gesehen wurde der größte Teil der Käufe von Ausländern auf den Balearen getätigt (32,67 Prozent) getätigt, gefolgt von den Kanarischen Inseln (23,73 Prozent), Valencia (20,81 Prozent), Murcia (16,92 Prozent), Andalusien (11,48 Prozent) und Katalonien (11 Prozent). Dies sind Daten aus dem jüngsten Bericht des Verbands der Immobilienmakler von Katalonien (AIC) und des offiziellen Verbands der Immobilienmakler (COAPI). Wo kann man Immobilien auf den Balearen kaufen? Der Charme der Balearen ist unbestreitbar. Der Archipel ist ein Schatz für sich, der in den letzten Jahrzehnten Einheimische und Ausländer gleichermaßen verzaubert hat. Aber stehen auf den Balearen überhaupt noch Immobilien zum Erwerb zur Verfügung? Ja, es ist möglich, sie zu kaufen. Mallorca ist die Insel mit dem größten Wohnungsangebot, zum Beispiel in der Hauptstadt Palma de Mallorca, aber auch in Calvià, Llucmajor, Manacor und Alcúdia. Die nächste Insel mit dem größten Angebot an neuen und gebrauchten Immobilien ist Menorca, insbesondere in den Gemeinden Ciutadella de Menorca, Mahón, Alaior, Es Mercadal und Es Castell. Es folgen auf Ibiza, mit einem viel kleineren Angebot, Ibiza-Stadt und die Orte Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany und Sant Joan de Labritja. Es ist wahrscheinlich noch schwieriger, ein Haus auf der Insel Formentera zu finden, wo das Angebot sehr klein, aber zweifellos exklusiv ist.