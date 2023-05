Die Possession S'Hort D'Avall in Puigpunyent hat vor Kurzem ihren Besitzer gewechselt. Die Immobilienagentur Living Blue Mallorca bestätigt, dass das Anwesen von einem Landsmann gekauft wurde und eine umfassende Renovierung geplant ist. Das stattliche, herrschaftliche Anwesen, das sich in fußläufiger Entfernung zum Zentrum von Puigpunyent befindet, verfügt über ein weitläufiges Grundstück von über 300.000 m2, das von Weiden, Ackerland und Wäldern umgeben ist und spektakuläre Ausblicke auf die Sierra de Tramuntana bietet.

Das Hauptgebäude des Anwesens erstreckt sich über drei Etagen und verfügt über mehr als 1.250 m2 Wohnfläche, mit neun Schlafzimmern, fünf Bädern und verschiedenen zusätzlichen Räumen, wie ein Wohnzimmer mit großem Kamin, eine geräumige Küche und eine Bibliothek. Es gibt offene und überdachte Terrassen und einen großen Swimmingpool mit herrlichem Blick auf das Dorf Puigpunyent und die Berge. Außerdem verfügt das Anwesen über einen Raum mit einer "Tafona" (alte Ölpresse) und mehrere Nebengebäude, die als landwirtschaftliche Einrichtungen klassifiziert sind, sowie eine Garage mit Platz für zahlreiche Fahrzeuge.

S'Hort D'Avall wird nun eine anspruchsvolle Privatresidenz mit großzügigen Gärten und herrlichem Panoramablick.

Living Blue Mallorca ist eine inhabergeführte Boutique-Agentur mit Büros in Alaró, Santa María del Camí, Port de Sóller, Palma und bald auch in Campos, die sich u.a. auf den Verkauf von grossen Landgütern spezialisiert hat und bereits Anwesen wie Son Curt und Son Fuster in Alaro veräussert hat.

Kontakt:

info@livingblue-mallorca.com



www.livingblue-mallorca.com

Alaró

Plaça de la Vila, 13, 07340 Alaró

971 510 881

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr

Santa Maria del Camí

Plaça Hostals, 8, 07320 Santa María del Camí

971 510 609

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr

Port de Sóller

Paseo Es Través, 25, 07108 Port de Sóller.

871 000 500

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr

Palma

Calle Bonaire 13, 07012 Palma de Mallorca

971 510 609

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr