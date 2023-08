Das Restaurant-, Kabarett-, Diskotheken- und Clubkonzept, mit dem die Pacha-Gruppe die Nächte auf Ibiza revolutioniert hat, kommt nach Mallorca. Nach seinem großen Erfolg auf Ibiza, in Mykonos und London hat das Lío im Sommer 2023 seine Türen im Herzen von Palmas Paseo Marítimo eröffnet. Ein Jahrhundert nach seiner Erbauung erlangt der kultige Tito's-Nachtclub den Glamour und die Verführungskraft zurück, die die Diskothek in den 50er und 60er Jahren hatte, als Berühmtheiten wie Charles Chaplin, Grace Kelly und Sean Connery dort Stammgäste waren.

"Lío kann man nicht erklären, man muss es erleben", erklärt der künstlerische Leiter von Lío und zugleich Comedian der Tricicle Company, Joan Gràcia, der sich darüber freut, dass die Pacha-Gruppe dem Varieté und dem Kabarett in Spanien wieder zu Ansehen verholfen hat. "Die Tradition des Kabaretts ist in Frankreich, England oder Deutschland nie verloren gegangen, aber bis zur Gründung von Lío war sie in Spanien ein Synonym für schlechte Qualität", erklärt Gràcia.

Mehr als zwanzig Künstler, darunter Sänger, Tänzer und Akrobaten, führen eine Show auf, die das Publikum mit einbezieht. Die Künstler begrüßen die Gäste an der Tür und heißen sie mit einem Tanz willkommen. Im Restaurant angekommen, beginnt die Show! Das Lío wurde von dem berühmten Innenarchitekten Lázaro Rosa-Violán entworfen, der für seine Arbeit in den berühmtesten Nachtclubs der Welt bekannt ist. Es verbindet auf überraschende Weise Architektur, Design, Gastronomie, Musik, Akrobatik, Tanz, Sinnlichkeit und einen spektakulären Panoramablick auf die Bucht von Palma.

Der mallorquinische Sternekoch Andreu Genestra hat zusammen mit dem Chefkoch des Lío, Felip Moreno, ein avantgardistisches und innovatives Menü für ein Abendessen vorbereitet. Normalerweise endet es damit, dass alle Gäste im Rhythmus der größten Hits tanzen, die die Show SIMPLY THE BEST ausmachen, eine Mischung aus den besten Auftritten in der 12-jährigen Geschichte des Lío Ibiza. Die Show ist auch eine Hommage an Tina Turner, in diesem ganz besonderen Jahr nach ihrem Tod.

Um Mitternacht verwandelt sich das Lío in einen Nachtclub und eine Diskothek, wo die Party bis sechs Uhr morgens weitergeht. Dann öffnet der Club seine Türen für alle, die nicht am Abendessen oder an der Show teilgenommen haben. Eine Show, die niemanden gleichgültig lässt. Auf zum Lío!

Adresse: Avinguda Gabriel Roca, 31 (Paseo Marítimo)

Telefon: +34-971-163702

mallorca@liopacha.com

Lío in facebook und instagram folgen