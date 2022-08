Im Zentrum von Palma, in einem alten mallorquinischen Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert befindet sich das Restaurant Aromata. Es liegt in der Calle Concepción Nummer 12. Das Gebäude ist Teil des mallorquinischen Kulturerbes. Es ist das zweite Restaurant des preisgekrönten mallorquinischen Küchenchefs Andreu Genestra (1 Stern und 1 grüner Stern im Guide Michelin). "Wir suchten nach einer Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, nach einem Wort, das unsere Küche definieren würde, und auf der Suche nach Gewürzen fanden wir AROMATA, was letztlich lateinisch für Gewürze ist", so Andreu Genestra.

Andreu Genestra (l.) mit Küchenchef Rodrigo Vallejo.

Aromata ist eine Reise durch die Küche, die Andreu Genestra und sein Team mit Küchenchef Rodrigo Vallejo und Saalchefin Marta Pellicer an der Spitze seit mehr als 20 Jahren zubereiten. Aromata ist ein Synonym für lokale Produkte, Meer, Land, Wild, Fisch, Pilze, Meeresfrüchte und lokales Gemüse. "Unsere Küche hat eine besondere Alchemie mit dem Produkt. Wir wenden eine Technik voller Wertschätzung an und respektieren sie bei all unseren Vorbereitungen", sagt Vallejo. "Bei Aromata finden Sie alles, von Eintöpfen und Salaten bis hin zu den erlesensten Produkten wie mallorquinischem Porc negre oder rotem Thunfisch", sagt Genestra. Der Küchenchef Rodrigo Vallejo wurde unter die sechs Köche gewählt, die am Finale des Balfegó Tuna Chef Award teilnehmen werden. Es handelt sich um einen der wichtigsten gastronomischen Wettbewerbe in Europa, bei dem die besten Arbeiten mit rotem Thunfisch ausgezeichnet werden.

Im Aromata können die Gäste die charakteristischsten Aromen Mallorcas und des übrigen Spaniens entdecken. Sie können dies durch die Gerichte und auch durch die Weine tun. Die Weinkarte des Restaurants umfasst mehr als 200 Referenzen, darunter mallorquinische, nationale und internationale Weine sowie Cavas, Champagner und hausgemachte Liköre wie Wermut, Gin und Cognac. Aromata ist ein Ruinart-Restaurant. Es ist eines der wenigen Restaurants in Spanien, das von dem renommierten französischen Champagnerhaus ausgewählt wurde. Diese Besonderheit ermöglicht es ihm, ausgewählte Flaschen zu führen, die nur in wenigen Restaurants zu finden sind. Die Küche des Aromata ändert sich ständig, ebenso wie die Vielfalt der Weine, die zu den Gerichten passen.

Aromata bietet einen sehr persönlichen und detailverliebten Service mit Gerichten, die vor den Augen des Kunden zubereitet werden. "Das Geschirr, die Gläser und die Tischwäsche sind maßgeschneidert und handgefertigt, um dem Service und jedem Gericht gerecht zu werden. "Wir bieten ein komplettes Erlebnis, nicht nur durch die Aromen, sondern auch durch einen aufmerksamen, professionellen und sehr persönlichen Service", sagt die Saalchefin Marta Pellicer.

Aromata kann man zur Mittagszeit oder am Abend entdecken. Mittags mit einem alle 15 Tage wechselnden gastronomischen Angebot mit frischen und sehr mediterranen Gerichten und mit einem historischen Speisesaal im Innenhof des Herrenhauses, in dem das Restaurant untergebracht ist. "Wir wollen die Haute Cuisine allen näher bringen. Das ist unser Ziel. Deshalb bieten wir jeden Mittag ein Menü an, bei dem die gute Ware im Vordergrund steht. Mit dem Produkt können wir über die ganze Insel reisen", sagt Genestra. Abends ändert sich die Atmosphäre und wird noch anspruchsvoller und eleganter. Im Frühling, Sommer und Frühherbst können die Gäste die neuen Angebote im Garten genießen, umgeben von emblematischen Gebäuden und in einer ruhigen und einzigartigen Atmosphäre.

Das Restaurant Aromata wurde vom Repsol-Führer mit einer Sonne ausgezeichnet und ist eines der herausragenden Restaurants im Michelin-Führer. Geöffnet von Dienstag bis Samstag von 13:00 bis 15:30 Uhr und von 19:30 bis 22:00 Uhr. Reservierungen müssen im Voraus über die Website www.aromatarestaurant.com oder telefonisch unter 971-495833 vorgenommen werden.

ÜBER ANDREU GENESTRA

Er begann seine Karriere in der Küche eines Sonne- und Strandhotels, als er erst 15 Jahre alt war. Im Alter von 16 Jahren begann er ein Studium an der Hotelfachschule der UIB und arbeitete anschließend in Luxushotels auf der Insel. Mit 19 Jahren reiste er nach Barcelona, wo er für ein Jahr eine Stelle im Hotel Condes de Barcelona fand. Er kehrte auf die Insel zurück und arbeitete unter der Leitung von Marc Fosh im Read's Hotel, wo er die Grundlagen des Kochens erlernte. Er setzte seine Arbeit im Hotel Son Brull fort, wo er die Vision der erlesenen mallorquinischen Küche kennenlernte. Das Baskenland war schon immer sein Traum, und mit 21 Jahren machte er ein Praktikum im Mugaritz und im Restaurant von Juan Mari Arzak, die beide einen großen Einfluss auf seine Karriere hatten. Zurück in Barcelona, brachte ihm das Restaurant Espai&Sucre Kreativität in die Welt der Desserts und er lernte von einem seiner Lieblingsmeister, Jean Louis Neichel.

Im Jahr 2008 landete er für die gesamte Saison und einen Teil der Saison 2009 im El Bulli von Ferrán Adriá, wo er sich auf der Grundlage seiner Erfahrungen im Restaurant in Cala Montjoi von Tag zu Tag verbessern wollte. Seine erste Position als Küchenchef war die Leitung des Restaurants El Pi im Barceló Formentor für drei Saisons. Er kochte in den Wintermonaten an Orten wie London, Stockholm, Brasilien, Moskau, Paris und Miami, doch erst in Kuwait, nachdem er im Catering-Unternehmen der königlichen Familie gearbeitet hatte, wurde ihm klar, dass es an der Zeit war, eine neue Phase in seinem Leben zu beginnen.

Gesättigt von der Auslandserfahrung beschloss er im April 2011, sein eigenes Restaurant Andreu Genestra im Hotel Son Jaumell in Capdepera, Mallorca, zu eröffnen.

Nach drei Jahren harter Arbeit und Aufopferung wurde er vom Guide Michelin mit einem Stern und vom Guide Repsol mit zwei Soles ausgezeichnet. Nachdem sich das erste Projekt konsolidiert hatte, beschloss er, sein zweites Restaurant zu eröffnen, diesmal in Palma: Aromata. Im Laufe der Zeit hat es sich zu einer gastronomischen Referenz in der Balearenmetropole entwickelt.