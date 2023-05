Liebe zum Land, Respekt für die Natur, Leidenschaft für Wein

LIEBE ZUM LAND, RESPEKT FÜR DIE NATUR UND LEIDENSCHAFT FÜR DEN WEIN

Sa Cabana ist die Gegend unserer Weinberge und das Markenzeichen unserer Weine! Die mallorquinische Tradition in innovativen Händen, der natürliche Geschmack des Mittelmeers und ein Fest des Alltäglichen – das sind einige der Merkmale, die die Weinkellereien von Sa Cabana auszeichnen. Unsere Weine entstehen aus unseren eigenen Trauben, werden von der mallorquinischen Handwerkstradition genährt und wachsen mit den Fortschritten der neuen Technologien.

FAMILIE, LAND, ARBEIT, TRAUBEN, TRADITION, INNOVATION UND WEIN!

Sa Cabana ist ein altes landwirtschaftliches Anwesen in Binissalem, das sich im Besitz der Familie Codolá Bonet befindet, die seit jeher mit der Landwirtschaft auf den Inseln eng verbunden ist. Das Landgut, auf dessen Gelände sich die Weinfelder befinden, verfügt über Rebstöcke verschiedener mallorquinischer und europäischer Sorten, die perfekt an den Boden und die bioklimatischen Bedingungen angepasst sind. Die außergewöhnliche Qualität unserer Trauben hat uns dazu veranlasst, Wein zu produzieren, und zwar mit so guten Ergebnissen, dass wir beschlossen haben, uns zu professionalisieren und hervorragende Techniker aus dem Weinsektor in das Team der Weinkellerei aufzunehmen.

Wir düngen den Boden auf nachhaltige Weise und ergänzen die traditionellen mallorquinischen Weinherstellungsprozesse mit Techniken, die eine Verbesserung darstellen, um qualitativ hochwertige Weine anbieten zu können.

PRÄCHTIGE TRAUBEN, HERRLICHE WEINE

Unsere Trauben werden von Hand geerntet und in Kisten von bis zu 12 Kilogramm transportiert. Sie werden mindestens zwölf Stunden lang in Kühlkammern aufbewahrt, um eine unerwünschte Oxidation zu vermeiden, und nach dem Abbeeren werden sie zur Gärung in die Fässer gefüllt. Danach ruhen die Weine ohne Eile im Keller, bis sie ihren optimalen Reifezeitpunkt erreicht haben. Nachdem sie auf natürliche Weise und ohne Schönung oder Filterung verfeinert wurden, werden sie in Flaschen abgefüllt, wo sie bis zum perfekten Zeitpunkt für den Genuss ruhen.

SA CABANA LÄDT SIE ZUR BESICHTIGUNG DER WEINBERGE UND ZUR VERKOSTUNG DER WEINE EIN

Nach einem geführten Spaziergang durch die Weinberge des Landguts Sa Cabana in Binissalem nehmen Sie an einer Verkostung von vier Weinen dieses echten Familienunternehmens teil, das technologische Innovation mit der Tradition des mallorquinischen Landlebens verbindet.

RESERVIERUNGEN UNTER



Visitas@bodegasacabana.com



oder unter der Telefonnummer +34 622 930 539