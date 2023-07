KATAGI BLAU: Es gibt nichts Vergleichbares unter der Sonne

Auf der Dachterrasse spüren Sie, wie Asien und Mallorca auf einzigartige und moderne Weise miteinander verschmelzen, und das an einem idyllischen Ort, an dem das Mittelmeer der perfekte Begleiter für ein Mittagessen, ein Abendessen oder einen Autoren-Cocktail mit Freunden an der Playa de Palma ist. KATAGI Blau ist ein außergewöhnliches gastronomisches Erlebnis, bei dem unser Chefkoch Jose Pellegrino die Brillanz der asiatischen Küche durch spezielle Produkte zur Geltung bringt.





Unsere Dachterrasse im Iberostar Selection Llaut Palma bildet die atemberaubende Kulisse für das KATAGI Blau. Wenn die Sonne untergeht, übertrifft der Blick von unserem Rooftop über die Bucht von Palma jede andere Aussicht auf den Sonnenuntergang über dem Meer. Ein idealer Ort für exklusive Veranstaltungen, belebt durch seine vertikalen Gärten und die gelungene Mischung zwischen dem Grün der Natur und dem Gold des Sonnenuntergangs. Unsere Terrasse ist sorgfältig dekoriert und eine perfekte Ergänzung, um die Räumlichkeiten und Privatsphäre zu genießen. Teppanyaki Show Cooking: ein wahres Schauspiel

Lernen Sie die authentische Kunst des Teppanyaki im KATAGI Blau kennen. Genießen Sie den besten Blick auf die Bucht von Palma von unserer spektakulären Dachterrasse aus und lassen Sie sich von unserem Teppanyaki überraschen, wo Sie live miterleben können, wie die besten Zutaten von unseren spezialisierten Köchen delikat zubereitet werden. Ein wahres Schauspiel zum Sehen und Schmecken. Weitere Infos bei Katagi Blau. Reservierungen unter reservations@katagiblau.com Telefon: +34-971-59 60 18 Instagram: @katagiblau Facebook: @katagiblau