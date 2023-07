In einer der emblematischsten Straße von Palma, dem Paseo Marítimo, befindet sich ein faszinierendes neues gastronomisches Ziel: Ópera Marítim. Es gehört zur Opera-Gruppe – mit Restaurants in Portals Nous und Magaluf – und stellt die perfekte Verbindung zwischen der Raffinesse der italienischen Gourmetküche und der aufregenden Schönheit der Oper dar. Das Restaurant hat sich seit der Eröffnung vor einigen Wochen schnell zu einem Bezugspunkt für Liebhaber der italienischen Spitzengastronomie und der Gesangskunst entwickelt und bietet ein kulinarisches Erlebnis, das die Sinne erfreut und das Herz berührt.

Üppige Pflanzen, eine farbenfrohe Einrichtung und 9300 Holzstäbche an der Decke prägen den Innenraum.

Im Restaurant Ópera Marítim ist die Passion für italienische Spitzenküche in jedem Detail spürbar. Der Chefkoch hat in Zusammenarbeit mit renommierten italienischen Gourmetköchen ein außergewöhnliches Menü zusammengestellt, das alle Erwartungen übertrifft und die Gäste auf eine kulinarische Reise mitnimmt. Die feinen und frischen Zutaten, die zum Teil aus der Region stammen und zum Teil eigens aus Italien mitgebracht werden, werden mit handwerklichen kulinarischen Techniken kombiniert, um außergewöhnliche Gerichte zu kreieren.



Die Gäste können sich an exquisiten, hausgemachten Nudeln erfreuen, die mit größter Sorgfalt zubereitet werden. Darüber hinaus bietet Ópera Marítim eine abwechslungsreiche Auswahl an Vorspeisen zum Teilen und fachmännisch zubereitete Fleisch- und Fischgerichte sowie die berühmten und spektakulären Gourmet-Pizzen.

Doch im Ópera Marítim geht es nicht nur um exquisite italienische Küche. Die Räumlichkeiten sind eine wahre Hommage an die Oper, eine Leidenschaft, die die Gründer teilen. An vier Tagen in der Woche können die Gäste abends Live-Auftritte von führenden Opernsängern genießen. Musik und Kunst verbinden sich mit der Gourmetküche zu einem einzigartigen und aufregenden Erlebnis.

Inhaber Manolo Presa und Francisco Gost an der gut bestückten Bar.

Dazu kommt noch die extravagante Einrichtung in sehr kräftigen Farben und mit üppigen Pflanzen sowie einer ausgefallenen hohen Decke, bestückt mit 9300 Hölzern. Eine Lounge im ersten Stock kann für private Feiern jeglicher Art oder auch nur für einen Cocktail in entspannter Atmosphäre genutzt werden. Ópera Marítim ist ein neuartiges Angebot, das sicherlich zum festen Bestandteil in der Ausgehszene wird.

Ópera Marítim

Carrer de Monsenyor Palmer, 2

Reservierungen unter:

info@operamaritim.com

facebook: @Opera Maritim

Instagram: @operamaritim