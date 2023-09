Für alle, die das Außergewöhnliche suchen, das Exklusive und Anspruchsvolle, startet jetzt eine ganz neue Partyreihe, wie sie sie auf Mallorca noch nicht gegeben hat - „Le Salon“.

Treten Sie ein in eine Welt, in der Tanzen, erstklassige Drinks und elegantes Feiern für eine unvergessliche Nacht zusammenkommen. Tauchen Sie ein in die Beats stilvoller House-Musik, die zeitlose Melodien perfekt mit modernen Klängen verbindet.

"Le Salon" findet im prestigeträchtigen und kürzlich eröffneten Club Lío Mallorca statt, der sich im ehemaligen und legendären Tito's am Paseo Maritimo befindet. Mit seinem großzügigen Ambiente und seiner energiegeladenen Stimmung bietet er die perfekte Bühne für eine außergewöhnliche Nacht. DJ Steven "Sugar" Harding Hier lässt es sich zur Musik legendärer DJs tanzen! Seien Sie bei der Eröffnungsveranstaltung mit einem erstklassigen DJ-Line-up dabei und begrüßen Sie DJ Vodoo, der durch seine Auftritte im Space und El Divino Ibiza bekannt ist und einen Hauch von balearischem Charme mitbringt. Mit dabei ist auch DJ Steven 'Sugar' Harding, bekannt als 'Sugar' des kultigen Duos "Milk & Sugar". Unterstützt wird er von DJ Jaxomy, der den Mix mit seinem einzigartigen Vibe bereichern wird. DJ Jaxomy Kleiden Sie sich, um zu beeindrucken, ziehen Sie Ihre Tanzschuhe an und kommen Sie zu uns in "Le Salon", um die Eleganz des Nightlife neu zu definieren. Machen Sie sich bereit, unvergessliche Momente zu erleben, die noch lange nachklingen, wenn die Nacht vorbei ist. DJ Voodoo Merken Sie sich den Termin vor: Die große Eröffnung von "Le Salon" findet am 9. September statt, wo wir den Charme von Lio mit der großartigen Musik unserer renommierten DJs für eine unvergessliche Nacht kombinieren werden. Beginn: Ab Mitternacht bis in die Morgenstunden

Eintritt: 35€ inklusive eines Getränks

https://mallorca.liopacha.com/events