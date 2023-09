Im September öffnet das Lío von Donnerstag bis Sonntag sein Kabarett-Restaurant. Die Gäste können weiterhin im Rhythmus der Show SIMPLY THE BEST schwingen, einer Mischung aus den besten musikalischen Melodien der Geschichte, Choreografien und Akrobatik, gewürzt mit einem großartigen Kostüm- und Lichtdesign. Eine überraschende und moderne Show, die während des Abendessens stattfindet und alle, die sie erleben, mit viel positiver Energie erfüllt.

Ab Mitternacht geht die Party mit der besten Musik der DJs von Lío weiter. Donnerstags können die Lío-Besucher zu den Rhythmen der Catch Up-Party tanzen, bei frischen, modernen und mediterranen Klängen. Freitags ist die Rebel Moon-Nacht, die Nacht der House- und Afrohouse-Musik mit Live-Musik; samstags findet die Little Saturday Party statt, bei der niemand aufhören kann, zu den aktuellen Dance-Rhythmen und den angesagtesten Hits zu tanzen; sonntags wird mit Salao urbane Musik mit ihrem charakteristischen Sound und Flow geboten.

Am 31. Oktober findet die Halloween-Abschlussparty statt, bei der alle, die möchten, ein besonderes Abendessen genießen können, das von den Köchen Andreu Genestra und Felip Moreno kreiert wurde. Diese Party wird mit einer schaurig-schönen Atmosphäre und besonderen Überraschungen für diesen Tag vorbereitet. Reservierungen können in den nächsten Tagen über die Website vorgenommen werden.

Lío Mallorca hatte am 3. August in dem Gebäude, das einst die legendäre Diskothek Tito's am Paseo Marítimo in Palma große Eröffnung Lío Mallorca hatte am 3. August in dem Gebäude, das einst die legendäre Diskothek Tito's am Paseo Marítimo in Palma große Eröffnung gefeiert. Seit dem Grand Opening ist nun ein Monat vergangen. Tausende von Menschen haben das Lío in diesem ersten Monat besucht und die besondere Atmosphäre des berühmtesten Kabarett-Restaurants der Welt genossen.

Kontaktdaten Lío:

Avenida Gabriel Roca, 31

Telefon: +34 971 163 702

E-Mail: Mallorca@liopacha.com



