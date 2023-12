Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und mit ihnen die Lust auf Feiern und Essen im Kreise der Liebsten. Das Restaurant Urbà, das legerste und kosmopolitischste Angebot der Santi Taura Gruppe im Hotel El Llorenç, bietet ein ganz besonderes Arrangement mit einer außergewöhnlichen Menü, damit Sie sich immer an diese wichtigen Tage erinnern werden.

Das Hotel El Llorenç hat ein unvergessliches Angebot vorbereitet, um seine Weihnachtsabende und Weihnachtsmenüs im Fünf-Sterne-Hotel El Llorenç Parc de la Mar zu genießen. Im Preis von 530 Euro sind eine Übernachtung und ein Weihnachtsmenü (Getränke nicht inbegriffen) für 2 Personen enthalten. Sie können entscheiden, ob Sie am 24. oder 25. Dezember übernachten und ob Sie das spezielle Menü zum Abendessen am Heiligabend oder zum Mittagessen am ersten Weihnachtstag genießen möchten. Ein Aufenthalt im Hotel ist für das Weihnachtsabend- oder Weihnachtsmittagessen nicht unbedingt erforderlich, alle Gäste sind trotzdem herzlich eingeladen, dieses kulinarische Erlebnis zu genießen.

Heiligabend und Erster Weihnachtstag

Heiligabend oder Weihnachtsmenü Restaurant Urbà (Getränke nicht inbegriffen).

Übernachtung & Begrüßungsgetränk.

Zugang zum Spa & Wellnessbereich.

Frühstück à la carte.

530 Euro l Zwei Personen im Doppelzimmer.

Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, die Gastronomie von Grup Santi Taura und gleichzeitig den Luxus eines charismatischen Hotels in Palma zu genießen, das bei den Condé Nast Traveler's Readers' Choice Awards 2020 und 2021 und 2022 als eines der besten Hotels in Spanien und Portugal ausgezeichnet wurde.

