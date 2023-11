Bei vielen Augenproblemen treten keine Symptome auf, daher sollten Sie alle zwei Jahre eine Kontrolluntersuchung bei Ihrem Augenarzt durchführen lassen. Bei über 65-Jährigen oder solchen, bei denen in der Familie ein Glaukom oder eine Erkrankung wie Diabetes aufgetreten ist, werden häufigere Kontrollen empfohlen, da bei ihnen ein höheres Risiko für bestimmte Augenkrankheiten besteht.

Warum ist es wichtig, eines zu haben, obwohl sich meine Augen gut anfühlen?

Es wird viel über Augenkrankheiten geforscht und Fortschritte bei der Behandlung erzielt, z. B. bei Makuladegeneration. Eine wirksame Behandlung setzt jedoch eine frühzeitige Diagnose voraus. Daher ist es wichtig, regelmäßig einen Sehtest durchführen zu lassen, auch wenn alles in Ordnung zu sein scheint.

Was ist ein Sehtest?

Ein Sehtest besteht aus einer Reihe von Prozessen zur Überprüfung verschiedener Aspekte Ihres Sehvermögens und sollte auch Untersuchungen auf häufige Augenerkrankungen umfassen. Sie werden außerdem gebeten anzugeben, ob die blinkenden Linien horizontal und vertikal ausgerichtet sind. Dies zeigt an, ob Ihre Augen koordiniert sind. Der Optiker testet möglicherweise auch Ihre Fähigkeit, auf unterschiedliche Entfernungen zu fokussieren, um zu entscheiden, ob Sie unterschiedliche Sehstärken und Lesestärken benötigen. Außerdem führt er eine Reihe von Tests durch, um sicherzustellen, dass Ihre Augen gesund sind.

Wie überprüft ein Optiker Ihre Sehkraft?

Der Optiker verwendet ein Handinstrument namens Retinoskop, das einen Lichtstrahl von der Rückseite Ihres Auges reflektiert. Verschiedene Linsen fokussieren den reflektierten Lichtstrahl, bis er gleichmäßig ist, und geben so eine genaue Orientierung an der von Ihnen benötigten Verschreibung. Der Optiker verfeinert seine Ergebnisse, indem er Sie bittet, ein Testdiagramm durch Brillengläser unterschiedlicher Stärke zu lesen. Der Optiker dreht verschiedene Linsen vor Ihre Augen, die Ihre Sehschärfe verändern, bis Sie das klarste und schärfste Bild haben, das möglich ist. Die Ergebnisse dieses Verfahrens bestimmen die Stärke der benötigten Linse.

Rote und grüne Kreise: Rot fokussiert hinter der Netzhaut und Grün auf deren Vorderseite, sodass der Optiker anhand Ihrer Antworten erkennen kann, ob Sie eine stärkere oder schwächere Linse benötigen. Sie werden außerdem gebeten anzugeben, ob die blinkenden Linien horizontal und vertikal ausgerichtet sind. Dies zeigt an, ob Ihre Augen koordiniert sind. Der Optiker testet möglicherweise auch Ihre Fähigkeit, auf unterschiedliche Entfernungen zu fokussieren, um zu entscheiden, ob Sie unterschiedliche Sehstärken und Lesestärken benötigen. Außerdem führt er eine Reihe von Tests durch, um sicherzustellen, dass Ihre Augen gesund sind.

Was ist digitale Netzhautfotografie?

Mit digitalen Netzhautkameras kann Ihr Optiker ein detailliertes Bild des Augenhintergrundes erstellen. Dies hilft bei der Identifizierung von Veränderungen, die möglicherweise mit bestimmten Augenerkrankungen verbunden sind, und stellt eine fortlaufende Aufzeichnung bereit, die wir bei jedem Sehtest vergleichen können. Bei Bedarf kann der Optiker Sie zur weiteren medizinischen Untersuchung direkt an Ihr Krankenhaus oder Ihren Hausarzt überweisen. Wir legen großen Wert darauf, unter Einsatz modernster Technologie qualitativ hochwertige und umfassendste Sehtests anzubieten. Wir glauben, dass diese Technologie so wichtig ist, dass wir sie ohne zusätzliche Kosten in Ihren Sehtest einbeziehen.

Um einen Termin für einen Sehtest zu vereinbaren besuchen Sie die Website www.specsavers.es